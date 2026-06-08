Iran zaustavio napade!

Iranske oružane snage objavile su završetak vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile na „oštrije” napade ako Izrael nastavi s udarima na Libanon, javlja novinska agencija Fars.

„Nakon agresije i zlonamjernih čina brutalnog cionističkog režima u južnom Libanonu i na području Dahijeha, izvedenih uz potporu zločinačke Amerike, moćne oružane snage Islamske Republike Iran, u znak potpore potlačenom narodu Libanona, zadale su bolan odgovor ovom režimu”, prenosi agencija izjavu Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya.

Ova izjava dolazi nakon što je predsjednik Trump zatražio da Izrael i Iran „odmah prestanu pucati”, nakon niza napada koji su prijetili uništavanjem napora za postizanje mirovnog sporazuma kojim bi se okončao ekonomski osakaćujući rat.

Iz Izraela nije bilo trenutačne reakcije. Neimenovani izraelski vojni dužnosnik ranije je izjavio za novinsku agenciju Reuters da je njegova zemlja spremna za niz opcija u Iranu, od nekoliko dana pa do „koliko god bude potrebno”.