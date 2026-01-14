Obavijesti

MINISTRICA O NOVIM UPUTAMA

Irena Hrstić: 'Prosjek čekanja za preglede i pretrage je 145 dana'

Piše Marta Divjak,
Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell

Od prvog siječnja na snagu je stupila nova uputa o dopunskom radu liječnika, a bolnice imaju rok do kraja mjeseca za reviziju svih postojećih dopuštenja

U emisiji Otvoreno na HTV-u o novim uputama za dopunski rad liječnika i listama čekanja raspravljali su ministrica zdravstva Irena Hrstić, predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić te ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić. Od prvog siječnja na snagu je stupila nova uputa o dopunskom radu liječnika, a bolnice imaju rok do kraja mjeseca za reviziju svih postojećih dopuštenja. Ministrica Irena Hrstić istaknula je da je cilj uvođenje reda prema jasnim kriterijima, prvenstveno vremenu čekanja koje u Hrvatskoj u prosjeku iznosi 145 dana.

- Ideja je da se uputa počne primjenjivati za sve one koji nanovo traže, odnosno da se za ove postojeće revidira je li možda određeni liječnik ne zadovoljava kriterije, a da ima postojeću dopusnicu - izjavila je ministrica Hrstić. Pojasnila je da je ključni prag 120 dana čekanja za određeni postupak, piše HRT.

- Ako postoji vrijeme čekanja u toj ustanovi za taj konkretni postupak, da je duži od 120 dana, sigurno treba dati posebne napore da se lista čekanja smanji na ispod 120 dana - dodala je. Govoreći o trenutačnom prosjeku čekanja u Hrvatskoj, kazala je da uzimajući u obzir sve pretrage i preglede koji postoje, to je 145 dana čekanja. Potom je istaknula da nije sve što je rezervacija termina ujedno i lista čekanja.

- Postoje kontrolni pregledi i različite vrste pregleda. Kada govorimo o listama čekanja govorimo samo za prvi pregled, dodala je.   

Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić podržava ove promjene jer smatra da će olakšati donošenje odluka unutar bolnica.

- Na temelju toga izrađujemo svoju vlastitu radnu uputu u koju ćemo inkorporirati sve ove parametre same upute - rekao je Dolić, napominjući kako svaka ustanova ima svoje specifičnosti u pogledu kadrova i opterećenosti.

Međutim, Krešimir Luetić iz Hrvatske liječničke komore izrazio je oštro neslaganje, tvrdeći da uputa obuhvaća premali broj liječnika da bi se osjetio stvarni pomak u sustavu.

- Mi ovdje govorimo o uputi koja regulira rad 15-20% bolničkih liječnika i nema nikakav utjecaj na onih 80% koji ne rade u dvojnom radu. Ta uputa sigurno neće smanjiti liste čekanja u hrvatskom zdravstvu - izjavio je Luetić. Smatra da je novi sustav nepravedan prema pojedincima koji savjesno rade, a mogli bi ostati bez dopusnica zbog općih lista čekanja na koje osobno ne mogu utjecati.

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
