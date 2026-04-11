GDJE JE, KUD JE NESTAO?

Istražuju je li Vedran Pavlek otišao iz Kazahstana u Rusiju: 'To je samo jedna od teorija...'

Piše 24sata, Laura Šiprak,
Piše 24sata, Laura Šiprak
A gdje je to navodno otišao Pavlek? Pa jedna od teorija, kako doznaju 24sata, je da je Pavlek otišao u Rusiju!

Vedranu Pavleku gubi se svaki trag nakon što je iz Turske ušao u Kazahstan. Ali istražitelji su sve sigurniji kako je Pavlek, kojem je u Hrvatskoj određen istražni zatvor i za kojim je raspisana međunarodna tjeralica, napustio Kazahstan, objavio je Dnevnik.hr.

Ali to je samo jedna od teorija koju istražitelji u ovom trenutku razmatraju, doznaju 24sata. Istražna tijela 'zbila su redove', ne žele da Pavlek nešto dozna i tako uspije izbjeći lociranje...

Teorija 'zlatnog pasoša'

Pojavila se i teorija da Pavlek ima zlatni pasoš Turske ili Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je bio prije Istanbula. U Turskoj, to je program stjecanja državljanstva putem investicije. Za razliku od sličnih europskih programa koji često zahtijevaju godine privremenog boravka i poznavanje jezika, turski model osmišljen je kao izravna transakcija koja ulagaču i njegovoj užoj obitelji omogućuje punopravno državljanstvo u roku od samo nekoliko mjeseci.

Prvi način dobivanja zlatnog pasoša je da osoba kupi nekretninu vrijednu 400.000 američkih dolara i zadrži je barem tri godine prije prodaje. Drugi način je bankovni depozit od pola milijuna dolara ili otvaranje tvrtke koja zapošljava barem 50 turskih državljana. Turska, kao i Hrvatska, dopušta dvojno državljanstvo i ne zahtijeva da osoba živi na turskom teritoriju. U pravnom smislu, to značajno komplicira procese izručenja jer Turska, kao i mnoge druge države, ne izručuje svoje državljane. Tretiraju ih kao svoje građane bez obzira na to kako su do tog statusa došli. Ako bjegunac dobije državljanstvo prije nego što Interpolova tjeralica dovede do uhićenja, postupak izručenja matičnoj državi postaje izuzetno kompliciran i dugotrajan. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima situacija je malo drukčija. Zlatna viza ne vodi izravno do državljanstva, ali nudi iznimnu pravnu i ekonomsku stabilnost na razdoblje od 5 ili 10 godina. Glavni način na koji do toga možete doći je kupnja nekretnine vrijedne najmanje pola milijuna eura. To može biti i na kredit ili čak i ako je nekretnina tek u gradnji.

No ta je teorija na klimavim nogama zbog toga što je Pavlek ipak napustio Tursku, a turske su vlasti znale da će ga Hrvatska tražiti. U tim situacijama blokiraju dobivanje “zlatnog pasoša”. Važno je uzeti u obzir i da je u Uskokovoj istrazi spominjana tvrtka iz Rusije te da je Pavlek prije odlaska u Istanbul bio u Moskvi. Kazahstan je s Rusijom itekako politički povezan.

Izvučeno 30 mil. eura?!

Pavleka se sumnjiči da je bio ključni organizator sustava kojim je iz Hrvatskog skijaškog saveza tijekom godina izvučeno više od 30 milijuna eura. Novac se, prema sumnjama istražitelja, izvlačio preko mreže offshore tvrtki u više europskih zemalja, a dio je završavao na računima njegove tvrtke u Monaku i u nekretninama, uključujući i luksuznu vilu na Ibizi.

