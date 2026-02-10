Obavijesti

ODRŽANE KOMEMORACIJE

Italija obilježava Dan sjećanja na žrtve fojbi i egzodus Talijana

Piše HINA,
Italija obilježava Dan sjećanja na žrtve fojbi i egzodus Talijana
Zagreb: Duž Vukovarske ulice upaljeni su lampaši povodom obljetnice pada Grada heroja | Foto: Iggor Kralj/PIXSELL

Na državnim komemoracijama sudjelovali predsjednik Mattarella i premijerka Meloni, koja poručuje da se povijest više neće „iskrivljavati ni poricati“

Admiral

Italija u utorak obilježava Dan sjećanja na žrtve fojbi i egzodus Talijana iz Dalmacije, Istre i Julijske Krajine, koje su tijekom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata ubili ili protjerali jugoslavenski partizani predvođeni Josipom Brozom Titom, javlja talijanska novinska agencija ANSA.

Diljem zemlje su održane komemoracije, uključujući svečanost u donjem domu parlamenta u Rimu u kojoj su sudjelovali predsjednik Sergio Mattarella i premijerka Giorgia Meloni, koja je u utorak rekla da Italija više neće dozvoliti da se taj dio povijesti "iskrivljuje, poriče ili briše". 

Fojbe (kraške jame) mjesta su stradavanja civilnih i vojnih žrtava u 2. svjetskom ratu na prostoru Istre i sjeveroistoku Italije.

Procjenjuje se da su jugoslavenski komunisti, koji su zauzeli istarski poluotok tijekom posljednje dvije godine rata, mučili ili usmrtili do 15.000 Talijana, piše ANSA i dodaje da je točan broj žrtava nepoznat djelomično zbog činjenice da su Titove snage uništile podatke o lokalnom stanovništvu kako bi zataškale zločine.

Procjene broja žrtava predmet su spora jer hrvatski i slovenski izvori ocjenjuju da je broj ubijenih u fojbama bio manji, od nekoliko stotina do 5000.

Italija je Dan sjećanja na žrtve fojbi počela obilježavati tek 2004. jer su antifašisti nastojali zatomiti tragediju u poslijeratnim godinama.

"Danas je Dan sjećanja", napisala je Meloni na društvenoj platformi X.

"Dan koji Italiju poziva da se prisjeti bolne stranice naše povijesti, koja je desetljećima bila žrtva neoprostive zavjere šutnje, zaborava i ravnodušja... Stotine tisuća Talijana je odlučilo napustiti sve umjesto da se odreknu vlastitog identiteta", dodala je.

"Nacija se ne mora bojati suočavanja s tom istinom, već odbaciti svaki prljav pokušaj poricanja ili redukcionizma".

"Spomen nije gorčina, već pravda. On je temelj kolektivnog sjećanja koje ujedinjuje i jača nacionalnu zajednicu, pripremajući put za one koji dolaze nakon nas... Italija nikada više neće dozvoliti da se ta povijest iskrivljuje, poriče ili briše".

