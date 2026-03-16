Komentari 5
OTKRIVAMO Detalji bijega iz požeškog zatvora: Evo tko mu je pomogao i na čijoj je tjeralici!

Piše Helena Tkalčević, Luka Safundžić,
OTKRIVAMO Detalji bijega iz požeškog zatvora: Evo tko mu je pomogao i na čijoj je tjeralici!
Novouređeni vanjski i unutrašnji prostori Kaznionice u Požegi | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

D.V. je trebao biti ispitan u susjednoj zemlji. Kod nas su ga uhitili jer je krijumčario ljude. Indijce je stavio u improvizirani limeni sanduk u kojem su skoro umrli!

Kako smo ekskluzivno objavili, D.V. je pobjegao iz požeškog zatvora početkom veljače. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne informacije potvrdilo nam je cijeli slučaj, a sada donosimo detalje filmskog bijega.

- Zatvoren na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Požegi udaljio se bez odobrenja s prostora Kaznionice na kojem je obavljao poslove na "farmi" čime je počinio bijeg s izvršavanja kazne zatvora.

Uz njega, poslove na "farmi" obavljala su još tri zatvorenika. O navedenom događaju su, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odmah obaviještene nadležna policijska uprava i druga nadležna tijela - rekli su nam iz Ministarstva.

Isto tako, Policijska uprave požeško-slavonska potvrdila nam je informaciju i kako je pomagač bjeguncu bio 18-godišnjak. 

Trebali su ga izručiti u Sloveniju

- Policijski službenici PU požeško-slavonske su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili da mu je u bijegu pomogao 18-godišnji hrvatski državljanin s područja Čepina. Protiv 18-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kazna prijava zbog počinjenog kaznenog djela "Omogućavanje bijega osobe kojoj je oduzeta sloboda" - rekli su nam iz policije. 

Dodali su i kako je za bjeguncem raspisana tjeralica. Podsjetimo, neslužbeno smo doznali da su slovenske institucije tražile u petak ispitivanje D.V. zbog počinjenja kaznenog djela na njihovom teritoriju, no tada se proširila informacija da je isti pobjegao.

Prema dokumentima koji su u posjedu 24sata, teretilo ga se da je u savezništvu s više osoba stranim državljanima bez dozvole boravka, uz novčanu naknadu, omogućavao nezakonit prelazak preko Slovenije.

Indijce skrivao u metalnom prostoru, skoro su umrli!

Sve se, navodi se u dokumentima, dogodilo u rujnu 2022. godine kod Nove Gorice.

Policija je tada zaustavila vozilo u kojem je u limenom zatvorenom prostoru podvozja dimenzija oko dva metra puta jedan metar i 27 centimetara bilo skriveno nekoliko indijskih državljana bez važećih dokumenata. Prema navodima iz spisa, migrante su prevozili mimo službenih graničnih prijelaza između Hrvatske i Slovenije, nakon čega bi s njima prelazili granicu i ulazili u Italiju.

Zdravlje stranaca pritom je bilo ozbiljno ugroženo jer su zbijeni ležali u vrlo skučenom prostoru. Svi su završili u bolnici.

