Sanchez traži raskid s Izraelom, stigao odgovor: Licemjerni ste!

Španjolski premijer Pedro Sanchez poručio je u nedjelju da će u utorak ponovno zatražiti od Europske unije raskid sporazuma o pridruživanju s Izraelom zbog „kršenja međunarodnog prava“ napadima na Libanon, Iran i Pojas Gaze. "Predložit ćemo raskidanje sporazuma s Izraelom jer ona vlada koja krši međunarodno pravo, a time i načela i vrijednosti Europske unije, ne može biti partner EU-a“, rekao je Sanchez na skupu u južnoj pokrajini Andaluziji gdje se u lipnju održavaju regionalni izbori. U utorak se u Luxembourgu sastaju ministri vanjskih poslova zemalja članica EU-a kako bi analizirali rat na Bliskom istoku, a španjolski premijer ih je pozvao da podrže prijedlog iz Madrida.

"'Ne' nelegalnom ratu koji je ogromna pogreška“, istaknuo je. "Zato tražim od onih koji su započeli ovaj rat da ga zaustave i da zaustave (izraelskog premijera) Netanyahua", dodao je Sanchez.

Samo nekoliko sati kasnije stigao je odgovor izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara.

„Nećemo prihvatiti licemjerne lekcije od nekoga tko ima odnose s totalitarnim režimima koji krše ljudska prava poput Erdogana u Turskoj i Madura u Venezueli", poručio je na španjolskom jeziku putem društvene mreže X.

"To je vlada koja prima zahvalnost od brutalnog iranskog režima i terorističkih organizacija te koja se posvetila širenju antisemitizma", dodao je.

Slovenija i Irska su prošli tjedan poručile da će se priključiti Španjolskoj u zahtjevu za raskidom suradnje s Izraelom.

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Izraela je od 2000. godine osnova za trgovinske odnose bloka 27 zemalja i Izraela. U drugom članku tog sporazuma piše da se odnosi dviju strana temelje „na poštivanju ljudskih prava i demokratskih načela, koja usmjeravaju njihovu unutarnju i međunarodnu politiku“.

Španjolska je u lipnju 2025. predložila u Bruxellesu raskid tog sporazuma s Izraelom zbog zločina u Pojasu Gaze, ali skupina zemalja u kojoj su bile Njemačka, Italija, Mađarska, Hrvatska i Češka bila je protiv.