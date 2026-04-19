Sanchez traži raskid s Izraelom, stigao odgovor: Licemjerni ste!

Piše HINA,
Španjolski premijer optužuje Izrael za kršenje međunarodnog prava, izraelski ministar uzvraća napadom

Španjolski premijer Pedro Sanchez poručio je u nedjelju da će u utorak ponovno zatražiti od Europske unije raskid sporazuma o pridruživanju s Izraelom zbog „kršenja međunarodnog prava“ napadima na Libanon, Iran i Pojas Gaze. "Predložit ćemo raskidanje sporazuma s Izraelom jer ona vlada koja krši međunarodno pravo, a time i načela i vrijednosti Europske unije, ne može biti partner EU-a“, rekao je Sanchez na skupu u južnoj pokrajini Andaluziji gdje se u lipnju održavaju regionalni izbori. U utorak se u Luxembourgu sastaju ministri vanjskih poslova zemalja članica EU-a kako bi analizirali rat na Bliskom istoku, a španjolski premijer ih je pozvao da podrže prijedlog iz Madrida.

TRGOVINSKE NAPETOSTI
Xi i Sanchez obećali produbiti veze u trenutku kad se raspada međunarodni poredak

"'Ne' nelegalnom ratu koji je ogromna pogreška“, istaknuo je. "Zato tražim od onih koji su započeli ovaj rat da ga zaustave i da zaustave (izraelskog premijera) Netanyahua", dodao je Sanchez.

Samo nekoliko sati kasnije stigao je odgovor izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara.

„Nećemo prihvatiti licemjerne lekcije od nekoga tko ima odnose s totalitarnim režimima koji krše ljudska prava poput Erdogana u Turskoj i Madura u Venezueli", poručio je na španjolskom jeziku putem društvene mreže X.

DRUŽENJE U BARCELONI
Sanchez i Lula okupljaju svjetsku ljevicu u Španjolskoj

"To je vlada koja prima zahvalnost od brutalnog iranskog režima i terorističkih organizacija te koja se posvetila širenju antisemitizma", dodao je.

Slovenija i Irska su prošli tjedan poručile da će se priključiti Španjolskoj u zahtjevu za raskidom suradnje s Izraelom.

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Izraela je od 2000. godine osnova za trgovinske odnose bloka 27 zemalja i Izraela. U drugom članku tog sporazuma piše da se odnosi dviju strana temelje „na poštivanju ljudskih prava i demokratskih načela, koja usmjeravaju njihovu unutarnju i međunarodnu politiku“.

Prihvaćena optužnica
Skandal u Španjolskoj: Supruga premijera Sancheza ide na sud zbog milijunskih malverzacija

Španjolska je u lipnju 2025. predložila u Bruxellesu raskid tog sporazuma s Izraelom zbog zločina u Pojasu Gaze, ali skupina zemalja u kojoj su bile Njemačka, Italija, Mađarska, Hrvatska i Češka bila je protiv.

