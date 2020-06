Izbori: Za 151 mjesto u Saboru natječe se 2669 kandidata...

<p>Izborna kampanja za deseti saziv Hrvatskog sabora službena je počela u četvrtak, nakon što je Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo zbirnu listu pravovaljano predloženih listi i kandidata, a trajat će do 3. srpnja u ponoć.</p><p>Predsjednik DIP-a <strong>Đuro Sessa i</strong>zvijestio je da će se na izborima za Hrvatski sabor, koji će se održati 5. srpnja, za 151 zastupničko mjesto natjecati 2669 kandidata na oko 7000 biračkih mjesta.</p><h2>Izbornih lista 15 više nego prije četiri godine</h2><p>DIP je prihvatio 192 liste u 11 jedinica, 15 više nego na izborima prije četiri godine, kazao je Sessa na konferenciji za novinare.</p><p>Od 192 liste, 98 je stranačkih, 92 koalicijske, a pet neovisnih. U svih 11 izbornih jedinica liste ima 69 političkih stranaka. Broj lista nije isti u svakoj jedinici, kreće se od 13 u 5. izbornoj jedinici do 22 liste u 7. jedinici.</p><p>Među kandidatima žene čine 41 posto, kandidati su prosječno stari 48,6 godina, najmlađi je rođen 2002., a najstariji 1929. godine, odnosno ima 91 godinu, naveo je Sessa.</p><p>Od lista koje je DIP prihvatio, na 39 žene i muškarci nisu ravnopravno zastupljeni, na 37 listi podzastupljene su žene, a na dvije liste muškarci, kazao je. To je prekršaj o kojemu će DIP obavijestiti DORH radi pokretanja prekršajnog postupka, rekao je Sessa.</p><p>U 12. izbornoj jedinici, u kojoj osam zastupnika biraju nacionalne manjine, 17 je kandidata, a već sad je jasno tko će biti zastupnici mađarske i talijanske manjine. Naime, za po jednog zastupnika tih manjina samo je po jedan kandidat, Robert Jankovics (mađarska) i Furio Radin (talijanska).</p><p>Za mjesto jednog zastupnika pet nacionalnih manjina (albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske) natječe se sedam kandidata, a za jedno mjesto zastupnika 12 nacionalnih manjina (austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske) njih četiri.</p><p>Za tri zastupnika srpske manjine šest je kandidata, kazao je Sessa.</p><p>Predsjednik DIP-a naglasio je da za sada ni jedna zemlja zbog epidemije koronavirusa nije zabranila provedbu izbora na svom teritoriju.</p><p>Birače je podsjetio da do 24. lipnja mogu u Registru birača provjeriti svoje podatke te prijaviti izočnost iz mjesta prebivališta i napraviti privremeni upis u Registar.</p><p>DIP će rezultate u izbornoj noći početi objavljivati najranije u 22 sata, sukcesivno, kako budu stizali podaci iz biračkih odbora.</p><p>Sessa kaže da DIP pozorno prati epidemiološku situaciju te da je spreman i na najgoru moguću situaciju. Zaštitna oprema - maske, dezinficijensi i rukavice, je osigurana, poručio je.</p><h2>Upute u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije</h2><p>S obzirom na trend laganog pogoršanja epidemiološke situacije, Sessa je rekao da će Hrvatsko zavod za javno zdravstvo dati upute kako će se voditi kampanja i održavati predizborni skupovi. Ako zdravstvene vlasti budu dale neke nove upute, bit će objavljene i na stranicama DIP-a.</p><p>Nije htio špekulirati o mogućnosti glasanja u BiH, s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije u toj zemlji. U vezi mogućnosti da izlazak na izbore u BiH bude zabranjen pa da netko zbog toga osporava legalnost izbora, napomenuo je da svatko može osporavati legalnost, a odluku o tome donosi Ustavni sud.</p><p>Pojasnio da će moći glasati i birači u samoizolaciji, uz prethodnu najavu biračkom odboru, koji će ih posjetiti u domu i omogućiti im biranje uz provedbu epidemioloških mjera.</p><p>Odgovarajući na pitanje o izjavi predsjednika Republike Zorana Milanovića da ne zna hoće li izaći na izbore, kako bi time demonstrirao svoju neutralnost, te kako saznati je li Milanović glasao, Sessa je rekao da je moguće zatražiti taj podatak po pravu na pristup informacijama.</p><p>Odluka o tome hoće li se taj podatak i dobiti ovisi o ravnoteži između javnog interesa i zaštite osobnih podataka, a DIP će o tome odlučivati ako dobije takav zahtjev, pojasnio je Sessa dodavši da izjave dužnosnika DIP neće komentirati.</p>