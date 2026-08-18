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SRCEPARAJUĆA ISPOVIJEST

Izgubila je sestru u požaru kod Omiša: 'Vikala sam joj da pusti kofer i trči. A onda je nestala...'

Piše 24sata,
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Izgubila je sestru u požaru kod Omiša: 'Vikala sam joj da pusti kofer i trči. A onda je nestala...'
Foto: Facebook
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Te večeri kad je buknuo požar činilo im se da je daleko, da se neće približiti. A onda je nestalo struje, gosti su počeli pakirati stvari i napuštati objekt. Kad je nestalo struje, priča Nikolina, izbio je potpuni kaos.

U stravičnom požaru koji je prošlog tjedna poharao okolicu Omiša život je izgubila 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoši u Bosni u Hercegovini. Dragana je stigla u Hrvatska odraditi sezonu, nestala je tijekom bijega od požara... Odmah je pokrenuta velika potraga, tražili su je policija, HGSS, građani... Nažalost, pronašli su njezino beživotno tijelo.

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Njezina sestra Nikolina Slavnić oprostila se od nje srceparajućom porukom na društvenim mrežama.

- Moja Dragana, moja sestra, moja jedina... Još uvijek ne mogu prihvatiti da te više nema. Čekam da se pojaviš, da čujem tvoj glas, da te zagrlim i da mi kažeš da će sve biti dobro. A onda me stvarnost ponovo zaboli i shvatim da je ovaj put život odnio tebe, a meni ostavio prazninu koju ništa i nitko nikada neće moći popuniti. Bila si moja sestra. Moja krv. Dio mene. I što god da se dogodi u životu, gdje god da odem i koliko god godina da prođe, jedan dio mene će zauvijek ostati uz tebe - napisala je Nikolina.

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A sad je u velikom razgovoru s novinarkom Slobodne Dalmacije Marinom Knežević Petković otkrila detalje te tragične večeri... Ispričala je kako joj je posao u Balića Ratu prije tri godine pronašla upravo Dragana, koja je ovog ljeta došla s njom raditi sezonu. Nikolina je radila na recepciji vile, Dragana kao sobarica... Kaže kako su obje voljele biti tamo, kako su bile lijepo prihvaćene od svih...

- Nismo se odvajale jedna od druge. Spavale smo u istom krevetu.  Ona je tako brzo zavoljela to mjesto. I ljudi su nju zavoljeli od prvog trenutka. Bila je anđeo. Vjerujte mi, moja sestra u životu nije ni mrava zgazila - kazala je Nikolina u emotivnoj ispovijesti za Slobodnu.

Te večeri kad je buknuo požar činilo im se da je daleko, da se neće približiti. A onda je nestalo struje, gosti su počeli pakirati stvari i napuštati objekt. Kad je nestalo struje, priča Nikolina, izbio je potpuni kaos.

- Mi još nismo ni znale da je naređena evakuacija - kazala je Nina. Susjeda je dotrčala do njih i kazala im da odmah uzmu automobil i da moraju bježati. Čekale su da iz objekta odu zadnji gosti, vjetar je već donosio pepeo i užarene komadiće, ali odlučile su se vratiti po kofere. Zašto, Nikolina ni danas ne može objasniti.

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- Ne znam zašto smo se vratile po kofere. Već smo se gušile. Ipak smo ih uspjele staviti u Caddy. Upalila sam automobil i klimu i krenule smo iste sekunde - kazala je za Slobodnu neutješna Nikolina.

Vila u kojoj su radile nalazi se blizu mora, ali one nisu poznavale teren, vidjela je da svi automobili idu prema Omišu, pa su slijedile njihov put.

- U takvoj situaciji ideš onamo kamo idu svi. Misliš da je to ispravno. Nisam poznavala buru, more ni teren. Nisam imala vremena razmišljati. Sekunde su nas dijelile od svega - kaže Nikolina.

Vatra im je uskoro zahvatila automobil, ona, sestra i kolegica morale su izaći iz njega. Nikolina je krenula prema moru, bila je uvjerena da sestra ide iza nje.  Nakon nekoliko metara ugledala je vatru i ispod ceste. Gorjela je padina prema moru i nije vidjela put kojim bi se mogla spustiti.

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Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

"Morala je nastaviti bježati pred plamenom koji joj je bio za petama. Kada se još jednom osvrnula, Dragane više nije bilo. Na mjestu na kojem ju je samo nekoliko trenutaka prije vidjela ostala je tek vatra. Ponovno je potrčala", piše za Knežević Petković za SD.

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– Kosa mi se zapalila. Trčala sam bosa, a automobili oko mene su gorjeli i eksplodirali. Plamen me pratio. Ne mogu vam opisati kako izgleda kada trčite, a vatra ide za vama - priča Nikolina. Ponovno se okrenula. Tada ju je ugledala.

Dragana je bila stotinjak metara od nje, s kuferom u ruci, gledala je put nje. Nikolina joj je vikala da trči, onda je naišao plamen i sestru više nije vidjela. Pokušala je doći do nje, ali automobili su eksplodirali, nije imala šanse...

- Znam da se nisam mogla vratiti. Da sam krenula kroz taj plamen, poginula bih. Ali stalno mi se vraća ta slika. Ona stoji s koferom, gleda me i onda je više nema - kazala je Nikolina za Slobodnu.

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Nju je spasila jedna žena iz Stanića koja ju je primila u svoj automobil. Nadala se kako je i Dragana uspjela ući u neki automobil. Čekala ju je, čekala... U požaru je i ona zadobila ozljede...

Prizori iz te večeri stalno joj se vraćaju, njezina majka po noći doziva Draganu, tuga je prevelika...

- Možda ću jednoga dana ponovno moći doći. Sada ne znam. Bit će mi teško i samo proći kroz Hrvatsku, ali nisu mi krivi ni Hrvatska, ni ljudi, ni mjesto. Samo mi je žao što je moja Dragana morala završiti život na takav način - kazala je Nikolina za kraj...

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