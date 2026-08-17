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VIDEO Ovako su iz Omiša ispratili zagrebačke vatrogasce, nitko nije ostao ravnodušan!

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Ovako su iz Omiša ispratili zagrebačke vatrogasce, nitko nije ostao ravnodušan!
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Veliki požar koji je u noći s 13. na 14. kolovoza zahvatio područje Lokve Rogoznice i proširio se prema Omišu poharao je područje od Mimica do Omiša

Vatrogasci iz Zagrebačke županije nakon završetka angažmana na velikom požaru kod Omiša krenuli su prema svojim domovima. Na putu ih je dočekao prizor koji će im, čini se, još dugo ostati u sjećanju. Dok su njihova vatrogasna vozila prolazila ulicama, građani su spontano izašli i pljeskom zahvalili vatrogascima koji su danima sudjelovali u borbi s vatrenom stihijom.

Snimku njihova povratka objavila je Facebook stranica Vatrogasci 193. Kratak prizor bio je dovoljan da pokaže koliko je njihov angažman značio stanovnicima koji su se tijekom požara našli u neposrednoj opasnosti.

Veliki požar koji je u noći s 13. na 14. kolovoza zahvatio područje Lokve Rogoznice i proširio se prema Omišu poharao je područje od Mimica do Omiša. Prema procjenama vatrogasaca, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara.

Plamen je u najtežim trenucima prijetio kućama i drugoj imovini, a dio stanovnika i turista morao je biti evakuiran.

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Razmjeri štete tek se zbrajaju. Prema podacima splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, u požaru je potpuno izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila. Uništeno je i sedam gospodarskih, tri ugostiteljska te šest pomoćnih objekata.

Djelomično su oštećene 43 kuće, 20 vozila i devet plovila. Konačna procjena štete još nije završena, a tek treba utvrditi i štetu na poljoprivrednim površinama, među kojima su i maslinici.

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Požar je, nažalost, odnio i jedan život. Na zahvaćenom području pronađeno je tijelo 34-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine Dragane Antešević, za kojom se prethodno tragalo. Ukupno je ozlijeđeno 36 osoba, a njih 14 zadržano je na bolničkom liječenju.

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