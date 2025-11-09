Obavijesti

News

PLAN ZA MIR

Izrael poručio: Turska vojska neće biti dio međunarodnih snaga koje će preuzeti Gazu

Piše HINA,
Izraelska vlada odbacila je mogućnost sudjelovanja turskih vojnika u međunarodnim snagama koje bi trebale preuzeti kontrolu nad Gazom.

Glasnogovornica izraelske vlade u nedjelju je odbacila da će turski vojnici biti dio međunarodnih snaga koje bi trebale preuzeti kontrolu nad Gazom od izraelske vojske. 

„Na terenu neće biti turskih vojnika", odgovorila je Shosh Bedrosian na pitanje o mogućnosti turske vojne prisutnosti. 

Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za kraj dvogodišnjeg rata u palestinskoj enklavi predviđa privremene međunarodne stabilizacijske snage koje će biti odgovorne za sigurnost Pojasa Gaze. 

Snage još nisu uspostavljene, a brojne države traže da one budu potvrđene mandatom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. 

Upitan o izraelskim prigovorima na ideju da turske snage budu u Gazi, američki veleposlanik u Turskoj Tom Barrack je ranije ovaj mjesec na sigurnosnoj konferenciji u Manami rekao da će Turska biti dio međunarodnih snaga. 

Američki potpredsjednik J.D. Vance prošli je mjesec pak rekao da će Ankara imati „konstruktivnu ulogu”, no i da Washington neće ništa nametati Izraelu po pitanju inozemnih snaga „na njegovom tlu”. 

