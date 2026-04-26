PRIPREMAJU NAPAD

Izrael stanovnicima 7 gradova u Libanonu izvan 'tampon zone' naredio evakuaciju

Piše HINA,
Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u izjavi na X-u da libanonska oružana skupina Hezbolah krši primirje i da će Izrael djelovati protiv toga

Izraelska vojska u nedjelju je izdala nove naredbe za evakuaciju južnog Libanona i naredila stanovnicima da napuste sedam gradova izvan 'tampon zone' koju je okupirala prije primirja kojim nisu u potpunosti zaustavljena neprijateljstva, piše agencija Reuters.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u izjavi na X-u da libanonska oružana skupina Hezbolah krši primirje i da će Izrael djelovati protiv toga, naredivši ljudima da se udalje od gradova prema sjeveru i zapadu.

Gradovi se nalaze sjeverno od rijeke Litani i zone u južnom Libanonu pod okupacijom izraelske vojske, koja je nastavila s napadima unatoč primirju.

- Iz naše perspektive, ono što nas obvezuje je sigurnost Izraela, sigurnost naših vojnika, sigurnost naših zajednica. Djelujemo odlučno u skladu s pravilima koja smo dogovorili sa Sjedinjenim Američkim Državama, a također, usput rečeno, i s Libanonom - rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu na sastanku kabineta u Jeruzalemu.

Izrael: Žestoko ćemo napasti Hezbolah u Libanonu

Izraelska vojska izjavila je da je presrela tri drona prije nego što su prešli na izraelski teritorij, nakon što su se sirene oglasile na sjeveru Izraela.

Ranije u nedjelju, Hezbolah je izjavio da je napao izraelske trupe u Libanonu, kao i spasilačke snage koje su ih došle evakuirati.

Trump: 'Witkoff i Kushner ne idu u Pakistan na mirovne pregovore. Dosta je bilo!'

Primirje kojemu je posredovao SAD, a koje je počelo 16. travnja i produljeno je do sredine svibnja, donijelo je znatno smanjenje neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha, premda su obje strane nastavile pucati jedna na drugu, optužujući se međusobno zbog kršenja sporazuma.

FOTO Palestinci na lokalnim izborima, prvi od rata u Gazi

Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima od početka najnovijeg rata između Hezbolaha i Izraela 2. ožujka, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

