Obavijesti

News

Komentari 8
ZRAČNI UDARI

Izraelci ponovno napadaju Gazu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelci ponovno napadaju Gazu
Foto: Amir Cohen

Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenje primirja, a Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji se trebao otvoriti u ponedjeljak, ostati zatvoren do daljnjega

Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu, dok se Izrael i palestinska militantna skupina Hamas međusobno okrivljuju zbog kršenja primirja postignutog uz posredovanje SAD-a s ciljem okončanja rata u enklavi, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji.

Za sada nema komentara vojske ili Hamasa o tom napadu. Izraelski javni medij Kan izvijestio je da zračne snage napadaju Rafah na jugu Gaze. Većina medija opisala je napad kao zračni udar.

Izraelska vojska u petak je objavila da je "nekoliko terorista" otvorilo vatru na vojnike u području Rafaha, ne ranivši ih. Vojska je kasnije objavila da je istog dana pogodila drugu skupinu "terorista" koji su se približavali trupama u Kan Junisu. Izraelska vojska nastavit će djelovati kako bi uklonila neposredne prijetnje, poručuje se.

'PODUZET ĆEMO MJERE' SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi
SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi

Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenje primirja, a Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji se trebao otvoriti u ponedjeljak, ostati zatvoren do daljnjega.

UTVRĐUJE SE IDENTITET Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih
Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih

Izrael i Hamas se spore oko povrata tijela umrlih talaca. Izrael zahtijeva da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih 28 tijela talaca.

ODLUKA IZRAELSKOG PREMIJERA Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega
Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega

Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 umrlih, ali je rekao da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje trupala zakopanih pod ruševinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025