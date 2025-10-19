Izraelci ponovno napadaju Gazu

Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu, dok se Izrael i palestinska militantna skupina Hamas međusobno okrivljuju zbog kršenja primirja postignutog uz posredovanje SAD-a s ciljem okončanja rata u enklavi, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji.

Za sada nema komentara vojske ili Hamasa o tom napadu. Izraelski javni medij Kan izvijestio je da zračne snage napadaju Rafah na jugu Gaze. Većina medija opisala je napad kao zračni udar.

Izraelska vojska u petak je objavila da je "nekoliko terorista" otvorilo vatru na vojnike u području Rafaha, ne ranivši ih. Vojska je kasnije objavila da je istog dana pogodila drugu skupinu "terorista" koji su se približavali trupama u Kan Junisu. Izraelska vojska nastavit će djelovati kako bi uklonila neposredne prijetnje, poručuje se.

Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenje primirja, a Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji se trebao otvoriti u ponedjeljak, ostati zatvoren do daljnjega.

Izrael i Hamas se spore oko povrata tijela umrlih talaca. Izrael zahtijeva da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih 28 tijela talaca.

Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 umrlih, ali je rekao da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje trupala zakopanih pod ruševinama.