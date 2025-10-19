Obavijesti

News

Komentari 0
SVI KRŠE PRIMIRJE

Izraelski mediji: Napadi potiču sumnje u održivost sporazuma

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Izraelski mediji: Napadi potiču sumnje u održivost sporazuma
Foto: Shir Torem

Ured za medije u Gazi u toj enklavi u subotu je priopćio da je Izrael 47 puta prekršio sporazum o primirju, a u tim je incidentima poginulo 38 osoba, a 143 su ranjene

Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu u nedjelju, izvijestili su izraelski mediji, potičući sumnje da tjedan dana staro primirje, koje je posredovao SAD, možda neće dovesti do trajnog mira u enklavi, dok se Izrael i palestinska militantna Hamas međusobno okrivljuju za nepoštivanje sporazuma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dron snimka razrušene Gaze 02:32
Dron snimka razrušene Gaze | Video: 24sata/Reuters

Izraelski vojni dužnosnik rekao je u nedjelju da je Hamas izveo više napada na izraelske snage unutar Gaze, među kojima i napad raketnim granatama i snajperski napad na izraelske vojnike.

- Oba incidenta dogodila su se u području pod izraelskom kontrolom... Ovo je oštro kršenje primirja - rekao je dužnosnik.

A Hamasov visoki dužnosnik Izat Al Rišek rekao je u nedjelju da je palestinska militantna skupina i dalje predana primirju, koje je, kako kaže, Izrael više puta prekršio. Ni Al Rišek ni izraelski vojni dužnosnik nisu se osvrnuli na navodne izraelske napade u Gazi u nedjelju.

ZRAČNI UDARI Izraelci ponovno napadaju Gazu
Izraelci ponovno napadaju Gazu

Ured za medije u Gazi u toj enklavi u subotu je priopćio da je Izrael 47 puta prekršio sporazum o primirju, a u tim je incidentima poginulo 38 osoba, a 143 su ranjene.

Još treba vidjeti utjecaj izraelskih napada u nedjelju, najozbiljnijeg testa snage ionako krhkog sporazuma otkako je stupio na snagu 11. listopada. Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenja primirja, a Izrael tvrdi da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljnjega.

Rafah je većinom zatvoren od svibnja 2024. godine. Sporazum o primirju također uključuje povećanje pomoći enklavi, gdje je u kolovozu utvrđeno da je raširena glad od kojega pate stotine tisuća ljudi, prema podacima sustava za praćenje gladi diljem svijeta IPC-ju.

'PODUZET ĆEMO MJERE' SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi
SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi

Izrael i Hamas u sporu su oko povrata tijela preminulih talaca. Izrael je zahtijevao da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih tijela svih 28 talaca.

Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 preminulih, a za ostale se još pravda da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje tijela zakopanih pod ruševinama.

I dalje postoje goleme prepreke Trumpovu planu za okončanje rata. Ključna pitanja -  razoružavanje Hamasa, upravljanje Gazom, sastav međunarodnih "stabilizacijskih snaga" i koraci prema stvaranju palestinske države tek trebaju biti riješena.

STRANE VOJSKE Pogledajte koje tri države će održavati red i mir u Gazi
Pogledajte koje tri države će održavati red i mir u Gazi

Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025