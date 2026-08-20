Plenković oko opasnog otpada u Gospiću: Oporba je pokazala neodgovornost širenjem panike

"Dobro je da se održava saborska rasprava. Kao Vlada smo prepoznali ozbiljan problem i treba ga ozbiljno riješiti. Ono što je najvažnije, jest da je čitav sustav vodoopskrbe siguran i da voda ne sadrži zabrinjavajuće opasne tvari", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković o jutrošnjoj saborskoj raspravi, na kojoj nije bio, o opasnom otpadu u Gospiću, javlja N1.

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Usput je 'udario' po oporbi, kaže kako se ponavljaju...

- Oporba je pokazala neodgovornost dezinformiranjem i širenjem panike. Gledali smo to i prije, tijekom korone i potresa, a sad je isti scenarij. To nas ne impresionira. Kaznena odgovornost onih koji su odlagali taj otpad će se dokazivati. Što se zdravstvenog dijela tiče, kontrola ide. Što se tiče sanacije, provodi se javni natječaj i čim završi, izabrat će se stručne tvrtke za odvođenje otpada - kazao je Plenković.



A onda je krenula još jedna 'runda' prema oporbi...

- Toliko smo toga već vidjeli da bismo na fabricirani napor posebno trznuli. Treba više raditi na tome da se ovakve situacije s otpadom ne dogode u budućnosti - kazao je Plenković.

Imao je i poruku povodom prosvjeda najavljenog za 5. rujna, javlja N1.

- Manje dezinformacija. Odgovornost medija je kapitalna. Širiti dezinformacije je neozbiljno. Ako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio da voda nije zagađena, treba stati s dezinformacijama...