Izvješće UN-a: Izrael želi trajnu kontrolu nad Gazom i židovsku većinu na Zapadnoj obali

Izraelska vlada pokazala je jasnu namjeru da uspostavi trajnu kontrolu nad Gazom te osigura židovsku većinu na okupiranoj Zapadnoj obali, navodi povjerenstvo Ujedinjenih naroda u izvješću u utorak. UN-ovo izvješće detaljno opisuje kako su izraelske vlasti sveobuhvatno i sustavno uništavale civilnu infrastrukturu u koridorima i tampon zoni Gaze, što je rezultiralo širenjem kontrole Izraela na 75 posto Pojasa Gaze do srpnja ove godine.

"Izraelske snage također su namjerno izmijenile geografiju Gaze" stvaranjem vojnih koridora, širenjem granične tampon zone i uspostavljanjem sigurnosnih zona", navodi se u izvješću UN-ovog Neovisnog istražnog povjerenstva na okupiranom palestinskom teritoriju.

Izrael i dalje tvrdi da ne vodi rat protiv stanovništva Gaze, nego protiv militantne skupine Hamas čiji su borci napali Izrael 7. listopada 2023. i time potaknuli rat.

Izrael kaže da izvješće 'sve naopako prikazuje'

Izraelska misija u Ženevi odbacila je nalaze izvješća.

"Hamas ima genocidne namjere prema Izraelu, izvješće sve naopako prikazuje. Povjerenstvo ne propušta priliku da otkrije svoj istinski karakter i politički motiviranu agendu."

Povjerenstvo je također utvrdilo da su od listopada 2023. godine izraelske politike pokazale jasnu namjeru prisilnog preseljenja Palestinaca, proširenja židovskih naselja i aneksije cijele Zapadne obale.

"Sve učestaliji nasilni napadi doseljenika rezultirali su prisilnim raseljavanjem zajednica i naknadnom judaizacijom područja Zapadne obale", navodi se u izvješću.

Povjerenstvo također ističe vojne operacije u izbjegličkim kampovima Dženinu, Tulkaremu i Nur Šams, što je rezultiralo uništenjem domova i infrastrukture te raseljavanjem stanovnika - što Povjerenstvo smatra vojno neopravdanim i jednakim kolektivnom kažnjavanju.

Izraelski ministar obrane Israel Katz prethodno je rekao da je operacija uvelike smanjila prijetnju palestinskih oružanih skupina.

U Hamasovu napadu na Izrael 7. listopada ubijeno je 1200 ljudi, a oteta 251 osoba.

Otada, Izrael je u Gazi ubio više od 65.000 ljudi, dok globalna agencija za praćenje gladi kaže da dio enklave pati od gladi.