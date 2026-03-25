Jandroković: 'Hrvatska želimo graditi kao društvo tolerancije'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu da Hrvatsku želimo graditi kao društvo tolerancije istaknuvši da se ove godine obilježava 110 godina kako je islam postao ravnopravna religija na prostoru Republike Hrvatske. "Hrvatski sabor bit će pokrovitelj svih manifestacija koje se tiču te obljetnice. Na sjednici Predsjedništva Hrvatskog sabora, koje će biti u petak, to ćemo i službeno potvrditi", rekao je Jandroković na svečanosti otvorenja izložbe "Aya Sofija kroz vrijeme“ i okruglom stolu pod nazivom "Doprinos islamske zajednice razvoju multikulturnog ozračja u Republici Hrvatskoj“ u Mešihatu Islamske zajednice u Hrvatskoj. Otvaranju izložbe su uz Jandrokovića nazočili i predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske Numan Kurtulmuş, muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj akademik Aziz ef Hasanović te drugi visoki gosti.

Jandroković je izrazio želju da u vremenu u kojem živimo - kada je oko nas puno mržnje, netolerancije i ratnih sukoba, svijet promijeni smjer i negativni trend te se vratimo "korak natrag i porazmislimo o tome kakav ćemo svijet ostaviti svojoj djeci".

Naveo je i da je imao bilateralni susret s predsjednikom turskog parlamenta Numanom Kurtulmuşom gdje su još jednom potvrdili visoku razinu bilateralnih odnosa između Hrvatske i Turske.

"Oni su prijateljski, vrlo sadržajni i u njima nema otvorenih pitanja. Čini mi se da su nam stavovi u brojnim pitanjima koji se tiču svjetskog mira, očuvanja međunarodnog prava kao sredstva koje bi trebalo držati mir te obnove multilateralizma - vrlo slični", kazao je.

Istaknuo je i da su se usuglasili da - iako je danas vrijeme ratova i nestabilnosti, treba inzistirati na tome da čuvamo ono što je dobro jer će doći ponovno trenutak u kojem će se okrenuti trendovi i trebat će graditi mir.

Predsjednik Hrvatskog sabora je kazao i da su se sjetili vremena uloge Turske u ratovima 1990-tih na prostorima bivše Jugoslavije istaknuvši kako je tada postojao međunarodni poredak koji je pomagao da se dođe do mira u Hrvatskoj i BiH.

"Daytonski sporazum bio je rezultat međunarodnih dogovora... Danas su nažalost manje države prepuštene same sebi i izložene na milost i nemilost onima koji su veći od njih. Ako imaju ambicije prema njihovom teritoriju tada će malim narodima biti vrlo zahtjevno i vrlo teško", upozorio je.

Jandroković je zahvalio i pripadnicima islamske vjeroispovijesti koji su sudjelovali u obrani RH i Domovinskom ratu.

Kurtulmuş: Islamska manjina u Hrvatskoj je neodvojiv dio društva

Kurtulmuş je kazao da je islamska manjina u Hrvatskoj neodvojivi dio društva te slobodno ispoljavaju i čuvaju svoju vjeru. Poručio je da danas u turbulentnom vremenu u kojem živimo moramo pokazati da razlike gledamo kao vrijednosti i bogatstvo. Također, istaknuo je važnost rada na zajedničkim ciljevima, kako za naše zemlje, tako i za razvoj i prosperitet društva.

Kurtulmuş je iskazao i veliko poštovanje i zahvalnost za stanje muslimanske manjine u Hrvatskoj.

Osvrćući se na izložbu u Aya Sofiji kazao je da je ona jedna od najbitnijih arhitektonskih dijela. "To nije samo arhitektonsko djelo, to je stvar tolerancije i zajedničkog suživota, poštivanje prema drugoj strani te multikulturalnosti", poručio je.

Muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj akademik Aziz ef Hasanović rekao je da islamska zajednica u Hrvatskoj ove godine obilježava 110 godina od njezina institucionalnog djelovanja u Hrvatskoj. Podsjetio je da 27. travnja 1916. za zajednicu Muslimana u Hrvatskoj predstavlja statusnu prekretnicu kada je Hrvatski sabor izglasao zakon o priznanju islama te islam uvrstio kao ravnopravnu religiju u hrvatskom društvu.

"Islamska zajednica u Hrvatskoj ugradila se u temelje moderne hrvatske države dajući neprocjenjivo značajan doprinos njenoj obrani i njenom međunarodnom priznanju što je doprinijelo i njezinoj suverenosti, nezavisnosti i samostalnosti", istaknuo je.