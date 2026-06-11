Jandroković osudio Benčić: 'To je ispad mržnje. Na izrazu lica se vidi količina prezira i mržnje'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković 'ispadom mržnje' nazvao je u četvrtak istup Sandre Benčić (Možemo) koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala 'stokom', te je izrazio nadu da će 'iz lijeve koalicije pronaći dovoljno snage da shvate kako to što su napravili nije u redu'. ''Mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav'', izjavio je Jandroković tijekom posjeta Virovitičko-podravskoj županiji. Kazao je i kako nije u pitanju samo retorika Sandre Benčić nego je i njezin izraz lica pokazao ''količinu prezira i mržnje prema političkim protivnicima koji je nevjerojatan''.

Dodao je i kako su je njene kolege i kolegice podržali nakon toga, nije bilo niti isprike, niti bilo kakve potrebe da se barem objasni kako je moguće da, kako je Jandroković kazao, ''tako što izgovoriš i s toliko mržnje sudjeluješ u radu sjednice odbora Hrvatskog sabora'', ocjenjujući to zabrinjavajućim.

''Dakle, očito se radi o ljudima vrlo rigidnih pogleda koji ne mogu podnijeti svoje političke protivnike, koji o njima misle sve najgore, ne birajući očito riječi i mislim da imamo ozbiljan problem. Uzet ćemo to na znanje i vidjet ćemo kako i na koji način prevladati taj oblik komunikacije i političkog djelovanja'', kazao je Jandroković.

Istaknuo je i kako je Hrvatska demokratska zemlja u kojoj se razlikujemo i politički i svjetonazorski te da na ''ovakvi ispadi, incidenti i poruke mržnje, netrpeljivosti i prezira'' nikako ne trebaju.

''Dakle, osuđujem to i nadam se da će kolegica i kolege iz lijeve koalicije ipak pronaći dovoljno snage da shvate da to što su napravili nije u redu i da se malo vratimo u jedan drugačiji oblik komunikacije'', kazao je Jandroković.

Napomenuo je i da je u slučaju istupa Sandre Benčić situacija karakteristična po tome što nije bila rezultat nekog ''fajta'' ili afekta, ''nego je samo zastupnica rekla da je to izjavila jer to tako misli''.

''Ne možete svoje političke protivnike karakterizirati na taj način i onda još se hvaliti na neki način time. Ono što je još gore, svi oni koji je slijede u tome, koji relativiziraju to što je napravila, vidio sam i puno komentara, nažalost, medijskih simpatizera očito te političke opcije koji govore da je to skoro pa u redu. To nije u redu'', kazao je Jandroković. Osvrnuo se i na političku kulturu te pozvao zastupnike na poštivanje pravila.

''Bitno je pritom poštovati drugoga, truditi se da u žaru političke borbe ne pređeš crtu i braniti dostojanstvo i političkog protivnika...Dakle, apeliram na sve, a svi koji smo u političkom životu činimo i greške, da ipak vodimo računa da ovo što je učinila kolegica Benčić jednostavno nije prihvatljivo i da takve stvari ne treba činiti'', zaključio je Jandroković.