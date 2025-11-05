Jandroković: Osuđujem NDH i ustaški režim, ali ne dam na Domovinski rat i Tuđmana!

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da Možemo! tjedan dana vodi hajku protiv njega jer nije zabranio okrugli stol o Jasenovcu u Saboru, koji, prema Poslovniku nije mogao niti zabranit, komentirajući time prijedlog Kluba zastupnika Možemo! za izmjenom saborskog Poslovnika.

"Iako Možemo! u prijedlogu izmjena Poslovnika navodi da trenutni Poslovnik ne predviđa mogućnost kojom bi se sankcioniralo sprječavanje širenja nacističke i fašističke ideologije, taj saborski Klub sedam dana vodi hajku protiv mene; i optužuje me da sam odgovoran za organiziranje okruglog stola o ustaškom logoru Jasenovac, i da sam ga ja mogao spriječiti jer, kažu, 'imam takvu moć' ", izjavio je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora.

"A sada bez imalo srama napišu dokument da nisam imao tu mogućnost jer postojeći Poslovnik ne pruža tu mogućnost predsjedniku Hrvatskog sabora i prelaze preko onih riječi koje su uputili u proteklih sedam dana kao da se nisu dogodili", poručio je Jandroković.

Na današnjoj sjednici Predsjedništva su započeli raspravu o prijedlogu promjena Poslovnika, kojim Klub zastupnika Možemo! predlaže da se predsjedniku Sabora da ovlast oduzimanja riječi zastupnicima ili udaljenje sa sjednice za svako isticanje ili širenje fašističke, nacističke i ustaške propagande, uključujući ustaške pokliče, kao i ovlast zabrane održavanja događaja u Saboru na kojima se promovira nacizam i ustaštvo ili negira holokaust, genocid i zločini u Jasenovcu.

Zagreb: Konferencija za medije Gordana Jandrokovića | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jandroković je pojasnio da Možemo! od predsjednika Sabora svojim prijedlogom traži da arbitrarno odlučuje kada je nešto u skladu s Ustavom ili ne.

"O takvim stvarima ne može arbitrarno odlučivati predsjednik Hrvatskog sabora. Posebno ne unaprijed, jer se ne može predvidjeti što će se na određenom okruglom stolu ili press konferenciji dogoditi", naglasio je Jandroković.

Stoga smatra da je taj prijedlog napravljen ili brzopleto ili s ciljem dodatnog podmetanja predsjedniku Hrvatskog sabora, kako bi ga se dovelo u još neugodniju situaciju kada se dogode situacije koje su se dogodile u organizaciji Kluba zastupnika DOMiNO i Hrvatski suverenisti.

Istaknuo je i da bi "ozbiljan korak unatrag" bilo i ukidanje okruglih stolova u Hrvatskom saboru, a za što su se neki zalagali tijekom rasprave na sastanku.

Ne dam na Domovinski rat i predsjednika Franju Tuđmana

Na novinarski upit Jandroković je ponovio kako mu je potpuno neprihvatljivo ono što se govorilo o ustaškom logoru Jasenovac u organizaciji kluba saborskih zastupnika, rekavši da, ako postoji kaznena odgovornost, neka se time bave nadležna državna tijela.

Podsjetio je i da postoji veliki broj sudskih presuda jer su ljudi uzvikivali pozdrav 'Za dom spremni' pa nisu sankcionirani; taj pozdrav je i dalje na grbu HOS-a te je i Visoki prekršajni sud rekao da je legalan taj pozdrav u pjesmi Bojna Čavoglave.

Jandroković je opetovano osudio zločine NDH i ustaškog režima, poručivši kako se - ono što radi dio ljevice, u "istu košaru" stavlja i Domovinski obrambeni rat, i predsjednika Franju Tuđmana, i pjevača Marka Perkovića Thompsona, i ustaše, Jasenovac, Crkvu i Zlatka Dalića i sl.

"Osuđujem NDH, ustaški režim i zločine. Ali ne dam na Domovinski rat, na predsjednika Tuđmana. Ne dam na vrijednosti koje su proizašle iz Domovinskog rata i to je tako", istaknuo je.

Uz to, Jandroković je naglasio kako ne da nikome da ga proglašava nekakvim "pokroviteljem ili simpatizerom ustaštva".

"To nisam i nikad neću biti", poručio je.

Jandroković smatra da treba naći jasnu razliku između onih koji veličaju ustaštvo i NDH te onih - koji zbog onoga što se događalo 1990-tih, drugačije gledaju na poklič ZDS.

Zamoljen za komentar činjenice da je s internetske stranice Sabora uklonjena snimka okruglog stola o Jasenovcu, Jandroković je rekao kako ga je tajnik Sabora informirao da je to uklonjeno jer je sadržaj neprihvatljiv. No, ako netko zatraži vidjeti tu snimku, ona je pohranjena negdje u arhivi i bit će dostupna.

"Ne postoji Poslovnička odredba da nešto treba biti na YouTubeu ili ne", rekao je.

Zamoljen za komentar nedavne odluke Grada Subotice u Vojvodini, da se djeca u vrtiću izgrađenom novcem Republike Hrvatske u selu Tavankutu, osim samo na hrvatskom, odgajaju i na srpskom jeziku, Jandroković je kazao da se radi o diskriminaciji hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

Smatra da je pozicija Srba u Hrvatskoj značajno bolja nego pozicija Hrvata u Srbiji.