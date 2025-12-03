Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMPOV KANDIDAT

Jared Isaacman želi astronaute poslati na Mjesec prije Kine i distancira se od Elona Muska

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Jared Isaacman želi astronaute poslati na Mjesec prije Kine i distancira se od Elona Muska
Foto: Pavel Mikheyev

Kandidat Donalda Trumpa za čelnika NASA-e u Senatu je naglasio hitnost povratka ljudi na Mjesec, odbacio tvrdnje o sukobu interesa sa SpaceX-om i predstavio svoj plan za prioritetne misije Mjesec–Mars.

Milijarder i astronaut Jared Isaacman, kandidat predsjednika Donalda Trumpa za čelnika NASA-e, u srijedu je ponovio svoje planove da američke astronaute ponovno pošalje na Mjesec prije nego što to učini Kina te se na saslušanju u Senatu nastojao prikazati neovisnim od izvršnog direktora SpaceX-a Elona Muska.

Isaacman, mogul e-trgovine koji je dva puta letio u orbitu u privatnim astronautskim misijama, kao klijent i suradnik SpaceX-a, rekao je senatorima da bi zaostajanje u utrci na Mjesec s Kinom "moglo promijeniti ravnotežu snaga na Zemlji".

"Posljednji put kad sam sjedio pred vama, predstavio sam sebe i svoje kvalifikacije te izazove i prilike koje su pred nama", dodao je Isaacman. "Ovaj put sam ovdje s porukom hitnosti."

NEVJEROJATNO Misteriozni međuzvjezdani objekt ima 'otkucaje srca'? 'Ako su to mali zeleni, opušteni su'
Misteriozni međuzvjezdani objekt ima 'otkucaje srca'? 'Ako su to mali zeleni, opušteni su'

Trump je prvi put nominirao Isaacmana za čelnika američke svemirske agencije u prosincu 2024., ali je povukao nominaciju u svibnju nakon razlaza republikanskog predsjednika i Muska. Sean Duffy, šef američkog Ministarstva prometa, imenovan je u srpnju privremenim administratorom NASA-e.

Demokratski senatori zabrinuti su zbog Isaacmanove bliskosti s Muskom, čija tvrtka ima ugovore s NASA-om u vrijednosti od oko 15 milijardi dolara i mogla bi imati koristi od nekih politika koje Isaacman zagovara.

Musk se zalagao za Isaacmanovu nominaciju kad je Trump izabran prošle godine. Direktor SpaceX-a nastojao je preusmjeriti američki svemirski program na veći fokus na Mars dok je bio bliski Trumpov savjetnik.

ZAUZETO, LETI DALJE! Po prvi put ni u svemiru nema slobodnog mjesta za parking
Po prvi put ni u svemiru nema slobodnog mjesta za parking

Kao što je bio slučaj tijekom njegova prvog saslušanja za potvrdu u travnju, Isaacman nije izravno odgovorio na pitanje je li Musk bio u prostoriji kada mu je Trump ponudio nominaciju. Isaacman je pokušao izbjeći pitanje odgovorivši da je mnogo ljudi bilo u sobi.

"To me zapravo navodi na pomisao da Elon Musk jest bio u prostoriji tog dana", rekao je demokratski senator Edward Markey Isaacmanu.

Isaacman je odbacio tvrdnje da je bliski Muskov prijatelj i da bi njegova uloga dovela do sukoba interesa. Rekao je da je dva puta letio u svemir sa SpaceX-om jer je to bila jedina tvrtka sposobna poslati astronaute u orbitu.

NOVO NASA OTKRIĆE “Leopard stijena” na Marsu možda skriva dosad najjači trag drevnog života u svemiru
“Leopard stijena” na Marsu možda skriva dosad najjači trag drevnog života u svemiru

Na Markeyjevo inzistiranje da odgovori koliko je novca osobno potrošio na misije SpaceX-a, što bi moglo premašiti i 100 milijuna dolara, Isaacman nije dao odgovor.

No rekao je da mu "nisu dali popust." Isaacmana je Trump ponovno nominirao u studenom, dva tjedna nakon što je Duffy rekao da poziva druge tvrtke da se natječu sa SpaceX-om za ugovor agencije o slijetanju na Mjesec, što je dovelo do javne svađe između Duffyja i Muska oko toga tko bi trebao voditi svemirsku agenciju.

Povratak na Mjesec

Republikanski senator Ted Cruz, predsjednik Senatskog odbora za trgovinu pod čijim je nadzorom i NASA, tražio je jamstva od Isaacmana da će dati prioritet povratku astronauta na Mjesec u okviru programa Artemis svemirske agencije, višemilijardskog projekta u koji je uključeno više privatnih tvrtki, kao i središnji modul za slijetanje na Mjesec tvrtke SpaceX.

OVO JE BITNO VELIKO OTKRIĆE Znanstvenici na asteroidu našli molekulu sreće
VELIKO OTKRIĆE Znanstvenici na asteroidu našli molekulu sreće

Isaacman je ponovio svoje izjave iz travnja da NASA može istovremeno dati prioritet i Mjesecu i Marsu, stavljajući veći naglasak na brzi povratak i izgradnju dugoročne prisutnosti na Mjesecu. Cilj je to programa Artemis nakon kratkotrajnih misija Apollo 1960-ih i 1970-ih.

Demokratski senator Andy Kim ispitivao ga je o Projektu Athena, Isaacmanovom dokumentu od 62 stranice u kojem iznosi svoju viziju NASA-e, nacrt kojega je na uvid dobio Reuters. Dokument uključuje ciljeve ulaganja u nuklearni pogon, formiranje programa istraživanja Marsa u bliskoj budućnosti i poboljšanje učinkovitosti NASA-e.

U dokumentu se navode razne svemirske tvrtke, uključujući SpaceX, pored koje na jednoj od stranica piše "Ugovor o bazi za otkrivanje Marsa". Isaacman je rekao da je on jedini autor dokumenta.

KAKVA PRIČA Godinama čuvao kamen misleći da je zlato. Onda je saznao da je još vrednije. Neprocjenjivo!
Godinama čuvao kamen misleći da je zlato. Onda je saznao da je još vrednije. Neprocjenjivo!

Ako bude potvrđen na toj poziciji, taj 42-godišnjak će nadgledati oko 14.000 zaposlenika i proračun od otprilike 25 milijardi dolara koji je Trumpova vlada predložila smanjiti za 25 posto za 2026. Gotovo 4.000 zaposlenika NASA-e prihvatilo je otpremnine koje je Trumpova vlada ponudila u siječnju i travnju. Time je broj smanjen za otprilike 20 posto u odnosu na ranijih 18.000 zaposlenika agencije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Podignuta optužnica protiv 'Korona Kida', žele mu oduzeti gotovo 500.000 opranih eura
DORH VARAŽDIN

Podignuta optužnica protiv 'Korona Kida', žele mu oduzeti gotovo 500.000 opranih eura

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića i njegovog oca Anđelka zbog 1,3 milijuna lažnih testova za COVID-19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025