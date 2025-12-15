Obavijesti

Portal P-fakti objavio 24 fact-check teksta o hrvatsko-srpskim odnosima: Provjeravali i ZDS

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Portal P-fakti objavio 24 fact-check teksta o hrvatsko-srpskim odnosima: Provjeravali i ZDS
Zagreb: Promocija Središnje nacionalne internetske platforme za provjeru točnosti informacija "Točno tako" | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Projekt SPD Privrednik fokusirao se na dezinformacije i netrpeljivost, uključujući i provjeru porijekla pozdrava 'Za dom – spremni'

Portal P-fakti dosad je objavio 24 teksta fact-checkera o hrvatsko-srpskim odnosima, uključujući i dva o pozdravu "Za dom - spremni", istaknuto je u ponedjeljak na predstavljanju projekta "Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i razdora" Srpskog privrednog društva (SPD) Privrednik.

Projekt vrijedan više od 170.000 eura ostvaren je u sklopu mreže 21 hrvatskih fact-checkera na platformi "Točno tako" te je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost EU-a, rekao je predsjednik tog društva i voditelj projekta ostvarenog u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Ogulin Nikola Lunić.

U sklopu projekta održane su i četiri radionice i 17 radijskih podcasta, a naglasak cijelog projekta bio je na temama koje se odnose na društvenu percepciju manjina, političke i medijske narative o srpskoj zajednici te fact-checkiranju sadržaja koji imaju potencijal poticati netrpeljivost ili širiti pogrešne informacije o suživotu u hrvatskom društvu.

Urednica P-fakta Olivera Radović naglasila je da je cilj projekta bio doprinijeti točnijem i odgovornijem informiranju javnosti te smanjiti utjecaj dezinformacija koje potiču predrasude, mržnju ili društvenu polarizaciju.

Naglasila je i da su bile provjeravane informacije izrečene u javnom prostoru od javnog interesa, a nisu provjeravani iskazi koji su isključivo vrijednosne naravi ili osobna mišljenja.

Predstavila je i popis 24 objavljena teksta fact-checkera P-fakta među kojima su i oni koji se odnose na hrvatsko-srpske odnose u povijesti, nastanak hrvatske himne i vojno-redarstvenu akciju "Oluja", ali i dva teksta o porijeklu pozdrava "Za dom - spremni", odnosno što "govore činjenice o porijeklu pozdrava" te da "Poklič 'Za dom – spremni' ne potječe iz Austro-Ugarske, već iz ustaškog pokreta".

''Očekivali smo veći domet i veći odjek tekstova i podcasta, odnosno sadržaja koji smo proizveli, moram priznati. Ne funkcioniraju slučajno algoritmi većine popularnih aplikacija tako da podilaze čitatelju ili gledatelju i nude mu potvrdu nekih svojih stavova i istina. Međutim, to samo znači da ovakvih projekata treba biti i više", kazala je Radović.

O različitim aspektima provjere točnosti činjenica objavljenih u medijskom prostoru govorili su i novinari redakcije koji su radili na proizvodnji medijskih sadržaja Leon Ćevanić i Dušan Cvetanović, a svoje viđenje značaja portala P-fakti u pisanom i uvodno pročitanom tekstu dao je i novinar Bojan Munjin.

