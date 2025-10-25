Obavijesti

UHITILI SU GA

JEZA Otac na Baniji zapalio sina!

JEZA Otac na Baniji zapalio sina!
Napadu je svjedočila majka mladića i supruga napadača, koja je hrabro i prisebno reagirala te počela pomagati sinu

Policajci na području Gline uhitili su muškarca (58) koji je polio sina (25) benzinom te na njega bacio zapaljenu krpu, javila je sisačko-moslavačka policija. Muškarca (58) sumnjiče za počinjenje kaznenih djela Teško ubojstvo u pokušaju, Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, Nasilje u obitelji i Prijetnje.

Sumnjiči se da je u utorak zapalio pogonsko gorivo u prostoriji kuće u kojoj su se nalazili mladić (25) i žena (51), uslijed čega je 25-godišnjak zadobio teže tjelesne ozljede. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je na štetu žene i mladića unazad nekoliko mjeseci počinio i kazneno djelo Nasilje u obitelji te da je krajem prošlog tjedna, u obiteljskoj kući izrekao riječi prijetnje 5ženi.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu zbog počinjenih kaznenih djela predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave.

Jutarnji list doznaje da je otac upaljačem zapalio krpu i bacio je na sina i proliveni benzin, nakon čega je buknula vatra. Vatra se proširila po tijelu mladića i unutrašnjosti kuće. Napadu je svjedočila majka mladića i supruga napadača, koja je hrabro i prisebno reagirala. Odmah je krenula spašavati sina, izvukla ga iz kuće u plamenu te s njega strgnula goruću odjeću. Na mjesto događaja ubrzo su stigli hitna pomoć, policija i vatrogasci.

Mladić je hitno prevezen u bolnicu, a daljnji razgovori sa žrtvama otkrili su pozadinu obiteljskih odnosa. Osumnjičeni je, kako se doznaje, od 2022. godine učestalo verbalno zlostavljao suprugu i sina, a svojoj 51-godišnjoj supruzi je prošlog tjedna prijetio i smrću.

Nakon uhićenja, 58-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a tužiteljstvo je zatražilo njegovo pritvaranje. Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Ako mu se krivnja dokaže, prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna, a materijalna šteta na obiteljskoj kući je velika.

