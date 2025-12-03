Jezivi prizori s Epsteinova 'otoka grijeha': Objavili nikad viđene kadrove njegove vile

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa objavili su u srijedu dosad neviđene fotografije i videozapise s privatnog karipskog otoka koji je nekoć bio u vlasništvu osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Snimke bacaju novo svjetlo na ono što je godinama bilo epicentar desetljeća zlostavljanja mladih djevojaka i žena, prenosi BBC.

Fotografije, koje su 2020. snimile vlasti Američkih Djevičanskih Otoka, prikazuju unutrašnjost Epsteinovog golemog imanja na otoku Little St. James, otkrivajući uznemirujuće detalje iz svijeta koji je pokojni financijer skrivao od javnosti.

Što otkrivaju nove snimke?

Među objavljenim materijalima nalaze se prizori nekoliko spavaćih soba, kupaonica te prostorija koje izgledaju poput spa centra i sobe za masažu. Jedna od najjezivijih fotografija prikazuje stolicu nalik onoj u zubarskoj ili medicinskoj ordinaciji, smještenu nasred sobe na čijim su zidovima obješene ukrasne maske s muškim licima.

Foto: house oversight committee

Druga fotografija prikazuje fiksni telefon s ispisanim muškim imenima na tipkama za brzo biranje, uključujući Darren, Rich, Mike, Patrick i Larry. Pomoćnik demokratskog odbora potvrdio je za CNN da su imena žena na telefonu i drugim dokumentima redigirana iz opreza.

Posebnu pažnju privukla je i fotografija ureda ili radne sobe u kojoj se nalazi školska ploča. Na njoj su ispisane riječi poput "moć", "prijevara", "zavjere" i "političko". Videozapisi pak prikazuju raskošno imanje koje podsjeća na luksuzno odmaralište, s bazenom, palmama i vijugavim stazama s pogledom na ocean.

'Uznemirujući pogled u Epsteinov svijet'

Objavljivanje ovih materijala dio je šire istrage koju provodi Odbor za nadzor kako bi se u potpunosti razotkrila mreža Jeffreyja Epsteina.

Foto: house oversight committee

- Ove nove slike su uznemirujući pogled u svijet Jeffreyja Epsteina i njegovog otoka. Objavljujemo ove fotografije i videozapise kako bismo osigurali javnu transparentnost u našoj istrazi i pomogli sastaviti potpunu sliku Epsteinovih stravičnih zločina. Nećemo stati dok ne osiguramo pravdu za preživjele - rekao je zastupnik Robert Garcia, vodeći demokrat u odboru.

Odbor je također primio financijsku dokumentaciju od banaka J.P. Morgani Deutsche Bank, koju namjeravaju objaviti u narednim danima, vjerujući da će Epsteinove financije otkriti nove informacije o njegovu djelovanju. Objava dolazi nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže da objavi sve vladine dokumente povezane s Epsteinom.

Otok grijeha: Od utočišta za zlostavljanje do luksuznog odmarališta

Jeffrey Epstein bio je vlasnik dvaju privatnih otoka na Američkim Djevičanskim Otocima – Little St. James i Great St. James. Manji otok, Little St. James, kupio je 1998. godine za osam milijuna dolara. Upravo su ti otoci, daleko od očiju javnosti, godinama služili kao lokacija za njegovu mrežu trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja.

Foto: house oversight committee

Virginia Giuffre, jedna od najpoznatijih Epsteinovih žrtava, u svojim je memoarima opisala kako ju je Epstein na jednom od otoka, kada je imala 18 godina, "prodao muškarcu koji ju je silovao brutalnije nego itko prije".

Nakon Epsteinove smrti 2019. godine, oba otoka je 2023. kupio milijarder Stephen Deckoff za 60 milijuna dolara (oko 56 milijuna eura). Deckoff je najavio planove za transformaciju zloglasnih otoka u luksuzno odmaralište s pet zvjezdica. Najnovije fotografije s otoka pokazuju građevinske strojeve i preuređenje postojećih objekata, uključujući i prepoznatljivu zgradu "hrama" koja je prebojana u bijelo.

Foto: house oversight committee