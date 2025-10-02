Obavijesti

HUMANITARNA FLOTILA

Još 30 brodova plovi prema Gazi, svijet osuđuje Izrael

Još 30 brodova plovi prema Gazi, svijet osuđuje Izrael
Foto: GLOBAL SUMUD FLOTILLA/REUTERS

Izraelska mornarica presrela je nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, prenosi BBC

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) "sigurno zaustavljeno" i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku. Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni". U četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu, GSF je izjavio da 30 brodova još plovi prema Gazi i da su udaljeni 46 nautičkih milja od svog predviđenog odredišta.

Presretanje su opisali kao "nezakonito" i "očajničko", istaknuvši da nije riječ o obrambenoj aktivnosti.

"To jasno pokazuje do koje krajnosti je okupator spreman ići kako bi Gaza ostala izgladnjela i izolirana", objavio je GSF na društvenim mrežama.

Gaza-bound vessel Oxygono, part of the Global Sumud Flotilla, as they are intercepted by people in uniform
Foto: GLOBAL SUMUD FLOTILLA/REUTERS

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je flotila obaviještena da "krši zakonitu pomorsku blokadu" koja pokriva teritorijalne vode uz Gazu - iako nije jasno jesu li brodovi ušli u zonu blokade.

I prijenosi uživo s brodova sugeriraju da Izrael nije presreo i evakuirao sva 44 plovila.

Izraelska vlada, koja je pokušaj GSF-a da preveze humanitarnu pomoć u ratom razorenu Gazu nazvala "provokacijom", objavila je da su "Greta i njezini prijatelji sigurni i zdravi".

Ljudi su se okupili u Grčkoj, Italiji, Njemačkoj, Tunisu i Turskoj kako bi prosvjedovali protiv izraelskog presretanja flotile.

Talijanski sindikati također su u petak pozvali na opći štrajk za "zaštitu flotile, ustavnih vrijednosti i za Gazu".

Tursko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je presretanje kao "teroristički čin" i pozvalo na odgovornost "počinitelja napada".

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro protjerao je sve preostale izraelske diplomate iz zemlje i osudio presretanje kao "međunarodni zločin Netanyahua".

