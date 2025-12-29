Obavijesti

DETALJAN VODIČ

Još dva dana možete zamijeniti kovanice kuna u eure. Evo što sve trebate znati oko zamjene

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Iznos do 14.999,99 kuna moguće je na vlastitu odgovornost dostaviti i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka

Rok za zamjenu kovanica kune istječe 31. prosinca 2025., što znači da građani imaju još samo dva dana da iskoriste tu mogućnost. Nakon tog datuma kovanice kune postaju trajno bezvrijedne i više ih neće biti moguće zamijeniti ni u jednoj instituciji.

Iako je Hrvatska na euro prešla još početkom 2023. godine, prije par tjedana HNB poručila je da se vrijednosno u optjecaju još nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama.

Od 1. siječnja 2024. kune se u gotovini mogu mijenjati za eure u gotovini isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) po fiksnom tečaju konverzije (1 euro za 7,53450 kuna) koji je vrijedio u trenutku zamjene valuta.

Na stranicama HNB-a stoji da se zamjena kuna kao kovanog novca može obaviti do 31. prosinca u HNB-u na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17 sati. Također, iznos do 14.999,99 kuna moguće je na vlastitu odgovornost dostaviti i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb uz informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura - osobno u HNB-u ili poštanskom dostavom na kućnu adresu.

Što ako je veći iznos

Ako se, pak, u HNB namjeravaju donijeti kovanice u iznosu jednakom ili većem od 40 tisuća kuna ili više od tisuću komada kovanica, u tom slučaju potrebno je prethodno najaviti dolazak te iznos gotovog novca koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica na adresu elektroničke pošte gotov.novac@hnb.hr.

Važno je naglasiti da se kovanice i novčanice ne tretiraju jednako. Dok se novčanice kuna mogu zamijeniti bez vremenskog ograničenja, kovanice imaju jasno definiran krajnji rok. Zamjena je i dalje besplatna, ali se više ne može obaviti u bankama, poštama ili FINI, jer su te institucije tu uslugu prestale pružati početkom 2024. godine.

Trenutačno je jedino mjesto za zamjenu kuna Hrvatska narodna banka. Građani mogu osobno doći u HNB u Zagrebu, gdje se obavlja zamjena gotovine. Za manje iznose postoji i mogućnost slanja kuna poštom, preporučenom pošiljkom, uz priložene podatke za isplatu u eurima. Kod većih količina kovanica ili većih iznosa potrebno je unaprijed najaviti dolazak HNB-u.

S obzirom na to da se rok bliži kraju, u HNB-u se očekuje povećan broj građana koji žele zamijeniti kovanice u posljednji trenutak. Zato se svima koji još imaju kovanice kune savjetuje da to učine što prije, kako bi izbjegli gužve i rizik da im novac ostane trajno neiskoristiv.

