Josip Dabro o ministarskoj fotelji: 'U meni je natjecateljski duh, iza mene su rezultati...'

Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, za RTL je komentirao pregovore DP-a i HDZ-a te buduću suradnju. Odgovorio je i na pitanje je li on budući ministar.

- Stranačka tijela odlučiti tko će biti ministar u novoj Vladi RH. Nismo o tome raspravljali na sinoćnjem Predsjedništvu, ali svakako, ostavit ćemo vrijeme da donesemo pravo odluku - govori.

Upitan je jesu li spremni preuzeti odgovornost ako im se ponudi.

- Cijeli život sam preuzimao odgovornost, kako kroz sport, tako kroz politiku. U meni je natjecateljski duh. Ono što je najbitnije, ostavljao sam rezultate iza svega što sam radio pa tako i iza svog političkog rada. U načelu, ako stranačka tijela donesu odluku da je to Josip Dabro, zašto ne? - odgovorio je.

Na pitanje je li to poljoprivreda, rekao je "u tom smjeru razmišljamo, da".

Odgovorio je i na pitanje hoće li gospodina Jurčevića izbaciti iz stranke.

- DP je demokratska stranka. Sinoć smo imali konstruktivnu i demokratsku raspravu. Svatko je imao pravo izraziti svoj stav. Profesor Josip Jurčević nije želio potpisati, misli da to nije dovoljno dobro ispregovarano. Kada stranačka tijela donesu odluku, a sinoć je odluka većine bila da idemo partnerstvo s HDZ-om, moramo se držati stranačkih okvira, Statuta. U načelu, ako se budu poštivale odluke stranačkih tijela, tu neće biti nikakvih problema - rekao je.

- Ako kršite Statut Domovinskog pokreta, odluke Predsjedništva, za to postoje propisane mjere. Mi ne možemo izbacivati ljude iz stranke ako izražavaju svoje mišljenje, ali svatko se treba držati sukladno odluke stranačkih tijela i poštivati ih. Tko ne poštuje, za to postoje sankcije - dodaje.

Upitan je i jesu li propustili uzeti ideološka ministarstva na kojima je DP vodio kampanju.

- Prije svega, trebamo razdvojiti stvari ideologije i života. Kroz naš program stalno smo pričali o demografiji, a to je briga o ljudima, jer je demografija život - rekao je.

- Ideologija je jedna stvar, život je druga stvar. Domovinski pokret se temelji, i politika, kroz jedan dio ideologije i DP je jasno izražavao svoje stavove i drži se svojih stavova, oko toga uopće nema spora - govori.

Odgovorio je i hoće li Penava nakon lokalnih izbora biti potpredsjednik Vlade.

- Naravno, to se razgovaralo među pregovaračkim timovima. Gospodin Penava je obećao glasačima i građanima Vukovara da će svoj mandat ispratiti do kraja. U svibnju mjesecu 2025., ako Bog da, prvi potpredsjednik Vlade - rekao je.

Upitan je i znači li to da neće ići u novu utrku za Vukovar.

- To trebate pitati gospodina Penavu. S obzirom na to kako stvari stoje, moje subjektivno mišljenje je da ne, jer ne bismo razgovarali o ovome. Ali opet, dozvoljavam da predsjednikova bude zadnja i da on odluči što će raditi - zaključio je.