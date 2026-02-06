'Kako je moguće da smo ovom zlom čovjeku dali ovakvu moć'

Glazbenik Jack White, najpoznatiji kao frontmen benda The White Stripes, izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama svojom oštrom osudom američkog predsjednika Donalda Trumpa. White je na Instagramu objavio dugačak i gnjevan tekst potaknut rasističkim videom koji je Trump podijelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, a rasprava se brzo preselila i na Reddit, gdje su korisnici pružili gotovo jednoglasnu podršku glazbeniku.

Okidač za Whiteovu reakciju bio je video koji je Trump objavio tijekom prvog tjedna Mjeseca crnačke povijesti. U spornom isječku, koji se bavio teorijama zavjere o izborima 2020. godine, lica bivšeg predsjednika Baracka Obame i prve dame Michelle Obame montirana su na tijela majmuna. Objava je izazvala trenutačnu osudu s obje strane političkog spektra, a Bijela kuća ju je kasnije izbrisala, tvrdeći da ju je "greškom" objavio jedan od zaposlenika.

No, prije brisanja, objava je stigla do Jacka Whitea, koji nije štedio riječi. U svom postu, koji je tema rasprave na Redditu, Trumpa je nazvao "rasistom, silovateljem, prevarantom i potpunim dementnim bolesnikom". Njegov bijes kulminirao je izravnim pozivom na akciju: "Uhitite ovog čovjeka. Pokrenite opoziv protiv ovog čovjeka. Primijenite 25. amandman na ovog čovjeka. Optužite ovog čovjeka. Zatvorite ovog čovjeka." White je također podsjetio na Trumpove veze s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, tvrdeći da se Trumpovo ime u Epsteinovim dosjeima pojavljuje "40 tisuća puta".

Reddit zajednica stala uz glazbenika

Na popularnom subredditu Fauxmoi, korisnici su masovno podržali Whiteov istup. Mnogi su izrazili frustraciju zbog toga što Trumpove kontroverzne akcije prolaze bez ozbiljnijih posljedica.

"Nije u krivu, ali očito je Trump nedodirljiv. Putin mora imati neke fascinantne dosjee o republikancima u Kongresu", stoji u najpopularnijem komentaru.

Drugi su pohvalili Whiteovu hrabrost da javno istupi. "Zahvalan sam što je Jack White jedna od rijetkih rock'n'roll zvijezda. Jedan od onih koji se ne boje zauzeti stav", napisao je jedan korisnik.

Posebno je odjeknuo komentar jedne korisnice koja je podijelila osobnu perspektivu:

"Hvala ti, Jack, što uvijek dižeš svoj glas. Kao crnkinja u Americi, previše ljudi nije dovoljno uzrujano zbog ovoga; previše ljudi ovo otpisuje kao 'Trump je Trump', ali dosta je bilo. Jedva vidim ovu priču u vijestima... što je sljedeće?!"

Whiteova referenca na "40 tisuća" pojavljivanja u Epsteinovim dokumentima odnosi se na nedavno objavljene sudske spise. Krajem siječnja 2026. godine, Ministarstvo pravosuđa objavilo je otprilike tri milijuna stranica istražnih dokumenata, a prema izvješćima medija poput *The New York Timesa*, Trumpovo ime u njima se pojavilo više od 38 tisuća puta. Iako su mnogi spomeni bili proceduralne prirode, sama brojka potaknula je žestoku javnu raspravu.

Ovo nije prvi sukob između Whitea i Trumpa. Glazbenik je dugogodišnji kritičar bivšeg i sadašnjeg predsjednika, a The White Stripes su 2024. godine tužili njegovu kampanju zbog neovlaštenog korištenja hita "Seven Nation Army".

