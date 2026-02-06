Obavijesti

News

Komentari 4
OŠTRE KRITIKE

Trump uklonio video s Obamom kao majmunom: 'Zaposlenik je pogreškom objavio snimku'

Foto: AL DRAGO

Rasistički isječak izazvao je buru u SAD-u i osude s obje strane političkog spektra. Čak su i Trumpovi stranački kolege poručili da je objava neprihvatljiva i uvredljiva

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump uklonio je sa svojih društvenih mreža video koji je sadržavao rasistički isječak u kojem su bivši predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle prikazani kao majmuni. Objavu je povukao nakon snažnog vala osuda koji se proširio američkom političkom scenom.

Sporni isječak bio je dio 62-sekundnog videa u kojem su iznesene tvrdnje o navodnoj izbornoj prijevari na predsjedničkim izborima 2020. godine. Kontroverzna scena, praćena pjesmom The Lion Sleeps Tonight, pojavila se na samom kraju snimke.

Jedan od prvih koji je javno reagirao bio je republikanski senator Tim Scott iz Južne Karoline, inače Trumpov saveznik. Video je opisao kao 'najrasističkiju stvar koju sam vidio izvan ove Bijele kuće' te je zatražio njegovo hitno uklanjanje.

Bijela kuća je u početku stala u obranu objave, nazivajući je 'internet meme videom' te je kritičarima poručila da 'prestanu s lažnim ogorčenjem'. Glasnogovornica Karoline Leavitt kasnije je za BBC izjavila da snimka prikazuje Trumpa kao 'Kralja džungle', dok su demokrati predstavljeni kao likovi iz animiranog filma 'Kralj lavova'.

Barack i Michelle Obama zasad se nisu oglasili o cijelom slučaju.

Vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries nazvao je Trumpa 'odvratnim, poremećenim i zloćudnim šljamom', pozvavši republikance da odmah osude, kako je rekao, predsjednikovu netrpeljivost.

Kasnije tijekom dana iz Bijele kuće je stiglo novo objašnjenje. Dužnosnik administracije naveo je da je jedan zaposlenik 'pogreškom' objavio video, koji je u međuvremenu uklonjen.

Trump već godinama ima napet odnos s Obamom. Još prije svog prvog mandata širio je lažne tvrdnje da bivši predsjednik nije rođen u SAD-u, već u Keniji, što je kasnije priznao da nije istina.

