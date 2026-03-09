Obavijesti

400 OPTUŽENIKA

Kaos na suđenju Imamoglu: Nakon prosvjeda ispraznili galeriju, sukobili se sa sucem

Zatvoreni gradonačelnik CHP-a prvi optuženik u procesu s više od 400 osumnjičenika; galerija ispražnjena nakon prosvjeda

Zatvoreni gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu posvađao se u ponedjeljak s predsjedajućim sucem na kaotičnom početku opsežnog suđenja za korupciju koje bi moglo ugasiti ambicije glavnog suparnika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da postane predsjednik. Imamoglu (55) je zatražio dopuštenje da govori i pozvao suca da "poštuje pravo na obranu", no sudac je to odbio otvarajući suđenje protiv više od 400 optuženika povezanih s istanbulskom općinom. Imamoglu je optužen za vođenje kriminalne organizacije radi stjecanja dobiti, što uključuje namještanje natječaja i podmićivanje.

On i njegova glavna oporbena Republikanska narodna stranka (CHP) poriču optužbe za korupciju za koje su predviđene zatvorske kazne od nekoliko stotina godina.

Policija je održavala stroge mjere sigurnosti ispred sudnice u zatvoru Silivri zapadno od Istanbula, gdje se Imamoglu nalazi u istražnom zatvoru gotovo godinu dana usred pravosudnog udara na CHP koji baca sjenu na politiku uoči izbora koji se očekuju iduće godine.

Sudac ispraznio galeriju nakon bučnog prosvjeda

Imamoglu, predsjednički kandidat CHP-a, mahao je rukama pri ulasku u sudnicu, dok su ostali optuženici, odvjetnici i javnost ustali kako bi mu pljeskali, zviždali i mahali. Zatim je ustao kako bi prosvjedovao protiv sučeve odluke da sasluša druge optuženike prije njega, iako je on prvooptuženi.

Sudac je prosvjed nazvao nepoštivanjem suda, što je izazvalo još veće negodovanje u galeriji, pa je sudac naredio njezino pražnjenje i odredio stanku.

Čelnik CHP-a Ozgur Ozel i Imamogluova supruga, Dilek, sjedili su jedno pored drugog u velikoj sudnici opremljenoj s dva velika ekrana.

"Nervozni smo i tjeskobni", rekla je Dilek Imamoglu novinarima prije početka ročišta. "Nadamo se da će dopustiti suđenje sa slobode. Posljednji put sam vidjela Ekrema prošli tjedan i bio je vrlo dobro raspoložen."

Pravosudni progon politiziran

U prošlomjesečnoj izjavi za Reuters, Imamoglu je zvučao prkosno, poručivši da bi Erdogan trebao odmah raspisati izbore.

No, njegovi izgledi da izazove iskusnog vođu čine se slabima usred progona za koji skupine za ljudska prava i strani promatrači kažu da je narušio demokratski ugled Turske kao članice NATO-a.

Vlada negira vršenje pritiska na pravosuđe, za koje tvrdi da je neovisno.

Imamoglu je već pretrpio težak udarac svojim predsjedničkim ambicijama kada je sud u siječnju odbio njegovu tužbu kojom je osporavao poništenje njegove sveučilišne diplome – što je kvalifikacija potrebna za svakog predsjedničkog kandidata.

Erdogan (72) vodi Tursku kao premijer ili predsjednik od 2003. godine.

Predsjednički i parlamentarni izbori nisu predviđeni do 2028. godine, ali ako želi treći predsjednički mandat, mora raspisati prijevremene izbore, vjerojatno 2027. godine, osim ako se ne promijene ustavna ograničenja mandata.

