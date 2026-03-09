Obavijesti

OPTUŽEN ZA KORUPCIJU

Suđenje Erdoganovom rivalu: Prijeti mu 2430 godina zatvora

Foto: Murad Sezer

Ekrem Imamoglu, gradonačelnik Istanbula, suočava se s 142 optužbe za korupciju. Kritičari tvrde da je riječ o politički motiviranom procesu

Istanbulski gradonačelnik Ekrem Imamoglu, koji je u zatvoru, u ponedjeljak izlazi pred sud u opsežnom korupcijskom procesu za koji kritičari tvrde da je politički motiviran pokušaj da se spriječi njegova kandidatura protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Uhićen prošle godine 19. ožujka i od tada u pritvoru, Imamoglu bi se trebao pojaviti pred sudom u Silivriju radi otvaranja opsežnog slučaja korupcije u kojem tužitelji traže kaznu zatvora od ukupno 2430 godina. Imamoglu je pritvoren na dan kada je imenovan predsjedničkim kandidatom glavne oporbene Republikanske narodne stranke (CHP). Smatra se jednim od rijetkih političara koji bi na izborima zakazanima prije sredine 2028. mogli pobijediti Erdogana.

Tužitelji su protiv 54-godišnjeg političara podignuli optužnicu za 142 kaznena djela. Optužuju ga da je upravljao opsežnom kriminalnom mrežom nad kojom je, kako tvrde, imao utjecaj „poput hobotnice”.

Ročište se održava u sudu u Silivriju, koji je povezan sa zatvorom u kojem je Imamoglu pritvoren. Bivši gradonačelnik najvećeg i najbogatijeg turskog grada do uhićenja suočava se s optužbama za korupciju, pronevjeru i špijunažu, zajedno s 407 drugih optuženika, u optužnici koja ima gotovo 4000 stranica. Suđenje su naširoko osudile skupine za ljudska prava poput Human Rights Watcha i Amnesty Internationala, koje tvrde da se turski pravosudni sustav koristi kao oružje za uklanjanje političkih protivnika.

- Ovaj kazneni progon nosi obilježja pokušaja zastrašivanja političkih protivnika vlade i ušutkavanja šireg neslaganja u zemlji.Ovo masovno suđenje najekstremniji je primjer uznemirujuće zloupotrebe u turskom pravosudnom sustavu, čija je neovisnost sada gotovo u potpunosti uništena - navodi se u priopćenju Dinushike Dissanayake, zamjenice direktora Amnestyja za Europu.

CHP je planirao postaviti kamp solidarnosti ispred zgrade suda. Međutim, tijekom vikenda vlasti su uvele mjesečnu zabranu bilo kakvih prosvjeda, marševa, transparenata ili govora u promjeru od jednog kilometra od zgrade.

Također su ograničili broj novinara koji mogu ući na saslušanje na 25, od čega je samo pet mjesta dodijeljeno međunarodnim medijima, rekao je CHP.

Tora Pekin, jedan od Imamogluovih odvjetnika, rekao je da će se na saslušanju u ponedjeljak pročitati sažetak optužnice. Nakon toga, sud će provjeriti jesu li svi optuženici bili prisutni sa svojim pravnim zastupnicima. Sud će također odlučiti o vremenskom okviru za saslušanje slučaja, rasporedu tjednih saslušanja i redoslijedu kojim će optuženici svjedočiti, rekao je.

Otkad je CHP ostvario uvjerljivu pobjedu na lokalnim izborima u ožujku 2024. protiv Erdoganova vladajućeg AKP, suočava se s opsežnim pravnim pritiskom. Petnaest gradonačelnika iz redova CHP-a sada je u zatvoru.

Analitičari kažu da Imamoglu gotovo sigurno neće moći sudjelovati u sljedećoj predsjedničkoj utrci.

Čak i ako bude oslobođen optužbi za korupciju, suočit će se s još značajnijom pravnom preprekom: tužbom kojom se osporava valjanost njegove sveučilišne diplome - ustavni uvjet za predsjedničke kandidate.

Ako mu se zabrani, politički promatrači očekuju da će se sadašnji čelnik CHP-a Ozgur Ozel pojaviti kao vjerojatni kandidat za predsjedničku utrku.

