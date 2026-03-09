Kaos u Hormuškom tjesnacu: Do sada napadnuto 10 brodova

Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto 10 brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko 10 upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba.

IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba.

Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe.

6. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

Indonezija je u nedjelju objavila da je brod čije su karakteristike i posljednja poznata pozicija odgovarale onima Mussafaha 2 potonuo dva dana ranije, ali s drukčijim brojem žrtava.

Džakarta je izvijestila o tri nestala indonezijska člana posade, jednom ozlijeđenom ali preživjelom indonezijskom članu i četiri preživjela drugih nacionalnosti.

Kroz tjesnac se obično prevozi 20 posto globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina, ali promet tankera pao je za 90 posto u tjedan dana, prema analitičkoj tvrtki Kpler, koja upravlja platformom MarineTraffic.

Prema podacima MarineTraffica koje je u petak analizirao AFP, od ponedjeljka je otkriveno samo devet komercijalnih brodova - tankera, teretnih brodova i kontejnerskih brodova - koji su povremeno prikrivali svoj položaj.

Pomorska sigurnosna tvrtka Vanguard objavila je da je Mussafah 2 pogođen s dva projektila dok je pokušavao pomoći kontejnerskom brodu Safeen Prestige, koji je dva dana ranije pogođen projektilom.

"Nedavna izvješća o incidentima... ukazuju na to da bi plovila koja pružaju pomoć prethodno ciljanim plovilima također mogla biti suočena s povećanim rizikom od naknadnih napada", upozorio je u subotu Zajednički pomorski informacijski centar (JMIC), kojim upravlja Zapadna pomorska koalicija.

„Uočeni obrazac napada na usidrene brodove, brodove koji plutaju i pomoćna plovila ukazuje na kampanju usmjerenu na stvaranje operativne nesigurnosti i odvraćanje rutinskog komercijalnog kretanja, a ne na kontinuirani pokušaj potapanja plovila.“

Napade dronovima i raketama za koje je odgovorna Iranska revolucionarna garda ne potvrđuju uvijek neovisni izvori - neki se potvrđuju tek nakon nekoliko dana, a uključena plovila nisu uvijek identificirana. Broj žrtava može varirati.

Iran izvozi vlastitu naftu preko Hormuškog tjesnaca, a njegove namjere ostaju nejasne.

General Revolucionarne garde upozorio je 2. ožujka da će Iran „spaliti svaki brod“ koji pokuša proći kroz tjesnac i blokirati sav izvoz nafte iz Zaljeva.

No, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je u četvrtak da „nema namjeru“ zatvoriti Hormuški tjesnac.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je u petak da će pratiti trgovačke brodove koji pokušavaju proći kroz tjesnac „čim to bude razumno“.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da nastoji izgraditi koaliciju kako bi osigurao „morske putove ključne za globalno gospodarstvo“ u regiji.