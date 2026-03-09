Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI PAD PROMETA

Kaos u Hormuškom tjesnacu: Do sada napadnuto 10 brodova

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kaos u Hormuškom tjesnacu: Do sada napadnuto 10 brodova
Foto: Hamad I Mohammed

Nakon rata Izraela i SAD-a s Iranom tankerima prijete dronovi i projektili, promet kroz ključni morski put pao je za čak 90 posto

Admiral

Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto 10 brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko 10 upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba.

'EU JE SPREMNA' Božinović: Trenutno nema rizika od migrantskih valova iz Irana
Božinović: Trenutno nema rizika od migrantskih valova iz Irana

IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba.

Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe.

6. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

Indonezija je u nedjelju objavila da je brod čije su karakteristike i posljednja poznata pozicija odgovarale onima Mussafaha 2 potonuo dva dana ranije, ali s drukčijim brojem žrtava.

KLJUČNI PROLAZ Problemi u Iraku: Obustavili su proizvodnju nafte nakon što je blokiran Hormuški tjesnac
Problemi u Iraku: Obustavili su proizvodnju nafte nakon što je blokiran Hormuški tjesnac

Džakarta je izvijestila o tri nestala indonezijska člana posade, jednom ozlijeđenom ali preživjelom indonezijskom članu i četiri preživjela drugih nacionalnosti.

Kroz tjesnac se obično prevozi 20 posto globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina, ali promet tankera pao je za 90 posto u tjedan dana, prema analitičkoj tvrtki Kpler, koja upravlja platformom MarineTraffic.

Prema podacima MarineTraffica koje je u petak analizirao AFP, od ponedjeljka je otkriveno samo devet komercijalnih brodova - tankera, teretnih brodova i kontejnerskih brodova - koji su povremeno prikrivali svoj položaj.

NEMA OZLIJEĐENIH Napad u Hormuškom tjesnacu: Pogođen britanski teretni brod
Napad u Hormuškom tjesnacu: Pogođen britanski teretni brod

Pomorska sigurnosna tvrtka Vanguard objavila je da je Mussafah 2 pogođen s dva projektila dok je pokušavao pomoći kontejnerskom brodu Safeen Prestige, koji je dva dana ranije pogođen projektilom.

"Nedavna izvješća o incidentima... ukazuju na to da bi plovila koja pružaju pomoć prethodno ciljanim plovilima također mogla biti suočena s povećanim rizikom od naknadnih napada", upozorio je u subotu Zajednički pomorski informacijski centar (JMIC), kojim upravlja Zapadna pomorska koalicija.

'NA SIDRU' HRVATSKI MORNARI I ČASNICI Čak 225 Hrvata zapelo je na brodovima zbog zatvaranja Hormuza! 'Čekaju što će biti...'
Čak 225 Hrvata zapelo je na brodovima zbog zatvaranja Hormuza! 'Čekaju što će biti...'

„Uočeni obrazac napada na usidrene brodove, brodove koji plutaju i pomoćna plovila ukazuje na kampanju usmjerenu na stvaranje operativne nesigurnosti i odvraćanje rutinskog komercijalnog kretanja, a ne na kontinuirani pokušaj potapanja plovila.“

Napade dronovima i raketama za koje je odgovorna Iranska revolucionarna garda ne potvrđuju uvijek neovisni izvori - neki se potvrđuju tek nakon nekoliko dana, a uključena plovila nisu uvijek identificirana. Broj žrtava može varirati.

Iran izvozi vlastitu naftu preko Hormuškog tjesnaca, a njegove namjere ostaju nejasne.

RAT NA BLISKOM ISTOKU Iran zatvorio Hormuški tjesnac! I hrvatski pomorci su zapeli: 'U stalnom smo kontaktu s njima'
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! I hrvatski pomorci su zapeli: 'U stalnom smo kontaktu s njima'

General Revolucionarne garde upozorio je 2. ožujka da će Iran „spaliti svaki brod“ koji pokuša proći kroz tjesnac i blokirati sav izvoz nafte iz Zaljeva.

No, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je u četvrtak da „nema namjeru“ zatvoriti Hormuški tjesnac.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je u petak da će pratiti trgovačke brodove koji pokušavaju proći kroz tjesnac „čim to bude razumno“.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da nastoji izgraditi koaliciju kako bi osigurao „morske putove ključne za globalno gospodarstvo“ u regiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'
KAOS NA BLISKOM ISTOKU

Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'

Život teče uobičajeno. Trgovine su otvorene, ljudi idu na posao. Navečer izlaze u grad, a gužvi na benzinskim postajama nema, kaže nam Ivan Đogić
VIDEO Gori glavna rafinerija u Bahreinu, cijena nafte drastično skočila. Eksplozije u Dubaiju...
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Gori glavna rafinerija u Bahreinu, cijena nafte drastično skočila. Eksplozije u Dubaiju...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026