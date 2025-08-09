Obavijesti

News

Komentari 2
'NITKO NIJE ZNAO DA DOLAZI'

'Kapetan Bekavac jutros došao na vrata svoje žene, šokirala se'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Kapetan Bekavac jutros došao na vrata svoje žene, šokirala se'
Foto: privatna arhiva

Kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora nakon što je droga pronađena na njegovu brodu. Od početka je tvrdio da je nevin, u subotu ujutro je pušten

Kapetan Marko Bekavac uhićen je u Turskoj u listopadu 2023. nakon što je na njegovu brodu nađena droga. Od početka postupka pokušavao je dokazati svoju nevinost. U subotu ujutro je, kako nam je potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, Bekavac pušten na slobodu iz zatvora. Kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli. Prema našim posljednjim informacijama, slučaj je bio na Vrhovnom sudu, bile su uložene žalbe na cijeli proces, a njemu bliski ljudi bili su optimistični jer je, doznali smo, postojala mogućnost da se slučaj vrati na ponovno suđenje. No u pomalo neočekivanom obratu, on je izašao iz zatvora!

BIO JE ZATVOREN U TURSKOJ Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!
Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

- Ma nitko ništa nije znao. Kapetan Bekavac je jutros došao na vrata svoje supruge i ona se šokirala, jer nije znala da dolazi kući. Samo se presvukao i otišao vani, prošetati - rekla je odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka, zastupnica kapetana Marka Bekavca, piše Slobodna Dalmacija.

Odvjetnica Kotarac Jabuka se posljednje vrijeme nije čula sa kapetanom Bekavcem, već je komunicirala s njegovim bratom Jozom.

BIO OSUĐEN NA 30 GODINA Misteriozni povratak kapetana Bekavca u Hrvatsku: Otišao prošetati uz more pa na Čiovo
Misteriozni povratak kapetana Bekavca u Hrvatsku: Otišao prošetati uz more pa na Čiovo

- U petak me Jozo nazvao i rekao kako ne zna što se događa, jer da mu je Marko u telefonskom razgovoru rekao kako ga premještaju u drugi zatvor. Kako je bio petak poslijepodne rekla sam Jozi da ćemo turskog odvjetnika koji je Marka zastupao nazvati u ponedjeljak. No, za tim sada neće biti potrebe jer je kapetan Bekavac kući. Svi smo presretni - ističe odvjetnica.
Jozo Bekavac kaže da brata još nije vidio:

KAPETANA PUSTILI IZ ZATVORA Jozo Bekavac: Kratko sam se čuo s bratom, još je u šoku, ne može vjerovati da se vratio kući
Jozo Bekavac: Kratko sam se čuo s bratom, još je u šoku, ne može vjerovati da se vratio kući

- Nisam još vidio brata, on je došao jutros, još mu ništa nije jasno. Čuli smo se kratko na telefon, još je u šoku i nevjerici, treba mu malo vremena da se slegnu dojmovi - rekao je Jozo Bekavac. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!
BIO JE ZATVOREN U TURSKOJ

Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M
Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade
mjesečne naknade za vojni rok

Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade

Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok. Naknada bi mogla iznositi oko 250 eura mjesečno za služenje u civilnoj zaštiti. Oni koji će služitii u lokalnim jedinicama, njihova služba će trajati četiri mjeseca
Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'
UHIĆENI SU

Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'

Dvojica Poljaka, u dobi od 32 i 50 godina, nalaze se u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega. Tereti ih se za kazneno djelo ubojstva iz nehaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025