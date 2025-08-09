'Kapetan Bekavac jutros došao na vrata svoje žene, šokirala se'

Kapetan Marko Bekavac uhićen je u Turskoj u listopadu 2023. nakon što je na njegovu brodu nađena droga. Od početka postupka pokušavao je dokazati svoju nevinost. U subotu ujutro je, kako nam je potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, Bekavac pušten na slobodu iz zatvora. Kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli. Prema našim posljednjim informacijama, slučaj je bio na Vrhovnom sudu, bile su uložene žalbe na cijeli proces, a njemu bliski ljudi bili su optimistični jer je, doznali smo, postojala mogućnost da se slučaj vrati na ponovno suđenje. No u pomalo neočekivanom obratu, on je izašao iz zatvora!

- Ma nitko ništa nije znao. Kapetan Bekavac je jutros došao na vrata svoje supruge i ona se šokirala, jer nije znala da dolazi kući. Samo se presvukao i otišao vani, prošetati - rekla je odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka, zastupnica kapetana Marka Bekavca, piše Slobodna Dalmacija.

Odvjetnica Kotarac Jabuka se posljednje vrijeme nije čula sa kapetanom Bekavcem, već je komunicirala s njegovim bratom Jozom.

- U petak me Jozo nazvao i rekao kako ne zna što se događa, jer da mu je Marko u telefonskom razgovoru rekao kako ga premještaju u drugi zatvor. Kako je bio petak poslijepodne rekla sam Jozi da ćemo turskog odvjetnika koji je Marka zastupao nazvati u ponedjeljak. No, za tim sada neće biti potrebe jer je kapetan Bekavac kući. Svi smo presretni - ističe odvjetnica.

Jozo Bekavac kaže da brata još nije vidio:

- Nisam još vidio brata, on je došao jutros, još mu ništa nije jasno. Čuli smo se kratko na telefon, još je u šoku i nevjerici, treba mu malo vremena da se slegnu dojmovi - rekao je Jozo Bekavac.