Kazahstan je dobio papire za Pavlekovo izručenje: 'Odredili smo mu pritvor od 12 mjeseci'

Vedran Pavlek još je u kazahstanskom zatvoru u Almatiju, gdje čeka odluku o tome hoće li biti izručen Hrvatskoj ili ne. Pravosuđe je niz procedura za koje treba vremena, pa se tako, dok svi čekaju koja će biti odluka kazahstanskog glavnog državnog odvjetništva, stvaraju razne teorije zavjere.

Jedna od njih je da je Pavlek na slobodi i da će voditi pregovore oko Olimpijskih igara za Kazahstanski tim. Ta teorija je došla i do redakcije 24sata pa smo preko kolega iz tamošnjeg neovisnog medija Vlast.kz, specijaliziranog za istraživačko novinarstvo, kontaktirali kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon tri tjedna, dobili smo odgovor kojeg prenosimo u cijelosti.

- Glavno državno odvjetništvo Republike Kazahstan razmotrilo je Vaš zahtjev za dostavu informacija o uhićenju Vedrana Pavleka u Kazahstanu. Obavještavamo Vas da je zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za izručenje Vedrana Pavleka radi kaznenog progona zaprimljen u Glavnom državnom odvjetništvu Republike Kazahstan. Slijedom toga, Specijalizirani istražni sud grada Almatija je 10. lipnja 2026. godine, sukladno članku 588. Zakona o kaznenom postupku Republike Kazahstan, odredio ekstradicijski pritvor u trajanju od 12 mjeseci do donošenja odluke o izručenju. Trenutačno se provodi ekstradicijska provjera, nakon čega će, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, biti donesena konačna procesna odluka - kaže Glavni državni odvjetnik Republike Kazahstan, Berik Nogayuly Assylov.

Druga teorija je da se Pavlek ženi kazahstanskom državljankom kako bi dobio državljanstvo. To bi mu, načelno, moglo pomoći, da je uopće moguće. Kazahstan ne priznaje dvojna državljanstva pa bi se Pavlek trebao odreći hrvatskog, a u tom slučaju, Kazahstan ga možda ne bi izručio jer ne izručuju svoje građane. No sudili bi mu tamo. Sve to zvuči moguće, međutim, postoji jedan problem: uvjeti za dobivanje državljanstva. Čak i da oženi kazahstansku državljanku, morao bi tri godine čekati prije nego uopće može zatražiti državljanstvo. Sve to vrijeme morao bi imati regulirani boravak u Kazahstanu. A to ne može jer je u Kazahstan ušao kao turist i nalazi se u zatvoru što je jedan od zakonskih uvjeta da Kazahstan ni ne razmatra zahtjev za državljanstvom. Brak ne mijenja njegov status osobe uhićene temeljem Interpolove tjeralice smještene u ekstradicijski zatvor, pa mu ne bi ni pomogao u ovoj situaciji. Ne bi mu čak ni omogućio da nakon eventualne pravomoćne presude kaznu služi u Kazahstanu pod krinkom spajanja obitelji jer to nije razlog za odobravanje prebačaja u kazahstansku kaznionicu.

Veće su šanse da će ga Kazahstan izručiti u narednih 12 mjeseci, na koliko su mu odredili ekstradicijski pritvor, nego da će u toj zemlji dočekati da iz zatvora regulira boravište na nekoj adresi u Almatiju i protek od tri godine da zatraži državljanstvo. Naime, dok je u zatvoru, ne može dobiti boravišnu dozvolu.