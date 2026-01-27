Kekin: 'Novac dajete pajdašima, a pacijenti životare!' HDZ: 'Tko o čemu, Možemo! o poštenju'

Ovotjedno zasjedanje Sabora krenulo je u visokom naponu. Ivana Kekin iz Možemo!, koja je žestoko napala vladajuće zbog, kako tvrdi, višegodišnjeg prelijevanja novca iz javnog zdravstva u džepove privatnih klinika.

Kekin je s govornice poručila da se u Hrvatskoj već desetljećima milijuni eura iz javnog zdravstvenog sustava slijevaju privatnicima, dok bolnice ostaju bez osnovne opreme.

Kao primjer je navela nedostatak PET-CT uređaja, istaknuvši da ih u sustavu ima samo dva, iako bi ih trebalo najmanje pet. Dodala je kako jedan takav uređaj stoji oko 2,8 milijuna eura, dok se privatnim poliklinikama, poput Medikola, iz godine u godinu isplaćuju deseci milijuna eura.

- Jedan uređaj košta 2,8 milijuna eura, trebaju nam još tri, dakle manje od devet milijuna eura, dok je HZZO prošle godine Medikolu isplatio više od 20 milijuna eura, za ovu je godinu isplanirano isto toliko, a tu su još i radiokirurgija Dragana Schwarza i Dragan Primorac - kazala je Kekin.

Upitala je vladajuće je li im normalno da "nemamo mašine koji se mogu osigurati za iznos koji isplate svojim pajdašima doslovce u par mjeseci" te da se isplaćuju deseci milijuna eura dok onkološki pacijenti "životare s niti 400 eura naknade".

Posebno je naglasila da je HZZO samo prošle godine Medikolu isplatio više od 20 milijuna eura, a isti iznos planiran je i ove godine, dok se istovremeno onkološki pacijenti bore s naknadama koje, kako kaže, ne dosežu ni 400 eura mjesečno.

Njezino izlaganje odmah je izazvalo burnu reakciju HDZ-ovih zastupnika, a u raspravu se uključio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Umjesto zdravstva, fokus je prebacio na Zagreb, gdje je na vlasti Možemo!, prozivajući gradske domove zdravlja i navodne nepravilnosti.

- Vas može biti stid s obzirom na jeftine kvadrate iz Istre, na ono što se radi u domovima zdravlja, na Hipodromu i tako dalje - kazao je Jandoković.

Kekin je uzvratila da je njezina stranka sve uočene probleme u Domu zdravlja Istok odmah prijavila DORH-u, no HDZ-ovci Nikola Mažar i Josip Đakić optužili su je da iznosi neistine. Tvrde da su izvidi pokrenuti prije bilo kakve prijave iz Grada Zagreba, uz poruku: 'Tko o čemu, Možemo! o poštenju'.

Rasprava je ubrzo skliznula u osobne obračune. Kekin je poručila vladajućima da ih 'može biti stid' zbog milijuna koji odlaze privatnicima, dok pacijenti, kako kaže, umiru ranije nego u ostatku Europe. Jandroković joj je vratio istom mjerom, spominjući afere, jeftine nekretnine i događanja na Hipodromu.

U raspravu se uključio i Mostov Marin Miletić, koji je otvorio temu financiranja kulturnih projekata povezanih s obitelji Kekin te pozvao da se dio sredstava iz udruga preusmjeri u zdravstvo.

Napetosti nisu stale ni tu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oštro je kritizirao premijera Andreja Plenkovića, optuživši ga da povlači sve više štetnih poteza i da je izgubio dodir sa stvarnošću. Posebno je problematizirao povratak Tomislava Ćorića u Vladu, poručivši da HDZ poseže za 'reciklažom kadrova'.

Dotaknuo se i vanjske politike, ustvrdivši da Plenković vodi političku predstavu te da Hrvatska gubi utjecaj u regiji, dok ključne teme i odnose prepušta drugima.

Rasprava je završila temama sjećanja na holokaust, prava manjina i nedavnih prosvjeda ispred privatnih stanova političara. Zastupnica Anka Mrak Taritaš najavila je inicijativu za zakonsku zabranu takvih prosvjeda, poručivši da se političke poruke šalju ispred institucija, a ne pred vratima nečijih domova.