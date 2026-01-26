Plenković očekuje da bi Sabor u četvrtak mogao glasati o Ćoriću: 'Ako se uspije, bilo bi to sjajno'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković očekuje da bi Hrvatski sabor u četvrtak, kada će glasati i o drugim predloženim zakonima, mogao izglasati i aktualnog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija, umjesto Marka Primorca.

Pokretanje videa... 03:04 Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Video: 24sata/pixsell

"Ako se uspije u četvrtak bilo bi sjajno", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Do tada bi pred saborskim Odborom za financije bio saslušan Ćorić, a Primorac pred saborskim Odborom za Europske poslove po uzoru na sličan proces kakav je bio za članicu Europske komisije Dubravku Šuicu.

Povratak u vladin tim aktualnog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića i to na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija, umjesto Marka Primorca koji će otići na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), potvrdio je Plenković prije početka sjednice čelništva stranke.

Naveo je da je obavio i telefonske konzultacije sa koalicijskim partnerima koji su potvrdili da će podržati izbor Ćorića. "Što se nas tiče stvar je riješena", rekao je.

Podsjetio je da će Ćorić već bio ministar te je nakon skoro četiri godine u HNB-u prihvatio poziv da se vrati u "vladin tim", kako bi zajedno nastavili politiku ispunjavanja programa vlade, stvaranja daljnjih preduvjeta za gospodarski rast, visoku zaposlenost, nisku nezaposlenost i dr.

Upitan hoće li Ćorića oporba dočekati "na nož", Plenković je odgovorio kako je normalno da oporba "neće hrliti da podržava promjene u našoj vladi". Poručio je i da je to 'sport' na koji su navikli.

Naveo je i da ih je predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica izvijestio o nastavku razgovora s oporbom vezanih uz proces usuglašavanja stavova oko popunjavanja tri upražnjena mjesta u Ustavnom sudu te izborom čelne osobe Vrhovnoga suda.

"HDZ će te razgovore voditi u dobroj vjeri sa predstavnicima oporbe jer je za izbor ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina", kazao je.

Upitan je li HDZ definirao imena svojih kandidata za tri ustavna suca, šef stranke je rekao da imaju više opcija među osobama koje su se javile na poziv odnosno da je među njima čitav niz onih koje bi HDZ mogao podržati.

Sutra se nastavljaju pregovori Vlade i sindikata zaposlenika u državnim i javnim službama, a Plenković je ponovno poručio kako se ne može očekivati da će se svake godine ukupni volumen izdvajanja iz proračuna za plaće u državnom i javnom sektoru povećavati. "To nije realno. Mislim da su i čelnici sindikata toga svjesni", dodao je.