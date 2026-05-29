Kenija: Sud zaustavio plan SAD-a za karantenski centar za ebolu

Kenijski Visoki sud privremeno je obustavio plan prema kojem bi Sjedinjene Američke Države u Keniji uspostavile karantenski centar za osobe izložene virusu ebole. Sutkinja Visokog suda Patricia Nyaundi u nalogu izdanom kasno u četvrtak odredila je da Kenija, do okončanja sudskog postupka kojim se osporava sporazum sa SAD-om, ne smije primati osobe koje su bile izložene eboli niti one zaražene tom bolešću. Bijela kuća u četvrtak je objavila da SAD u Keniji uspostavlja objekt za karantenu američkih državljana koji su bili izloženi virusu ebole. Prema planu, osobe kod kojih se razviju simptomi ne bi bile vraćene u SAD, nego bi bile upućene u treću zemlju.

Kenijska organizacija za zaštitu ljudskih prava Katiba Institute u četvrtak je podnijela tužbu kojom osporava taj plan.

"Tajno i jednostrano uspostavljanje karantenskog centra za ebolu otvara ozbiljna ustavna pitanja vezana uz pravo na život, zdravlje, pravičan upravni postupak, sudjelovanje javnosti u odlučivanju te parlamentarni nadzor", priopćila je organizacija.

Sutkinja Nyaundi navela je da je sljedeće ročište zakazano za 2. lipnja.