ŠUTA PRIHVATIO

Kerum dao ostavku u Žnjanu: Na čelo Nadzornog odbora dolazi vijećnica Lidija Bekavac

Predsjednik HGS-a povukao se s funkcije predsjednika NO gradske tvrtke Žnjan, a Bekavac najavljuje detaljan uvid u dokumentaciju i provjeru trošenja novca

Predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum podnio je ostavku na dužnost predsjednika Nadzornog odbora splitske gradske tvrtke Žnjan, a umjesto njega u taj odbor stranka je predložila gradsku vijećnicu  Lidiju Bekavac što je gradonačelnik Tomislav Šuta prihvatio, izvijestio je HGS.

"Kerum je podnio ostavku predsjedniku Skupštine tvrtke Žnjan splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti od kojeg sam potom dobila rješenje da sam imenovana u Nadzorni odbor", rekla je Bekavac Hini u petak.

Objasnila je kako će na prvoj narednoj sjednici članovi Nadzornog odbora birati novog predsjednika Odbora za što će ona biti kandidatkinja. Dodala je kako će se sjednica Nadzornog odbora tvrtke Žnjan održati do sredine siječnja.

Bekavac je najavila kako će, nakon izbora za predsjednicu Nadzornog odbora tvrtke Žnjan, obaviti "temeljit uvid" u dokumentaciju te tvrtke jer postoje sumnje da je pri uređenju plaže Žnjan bilo nenamjenskog trošenja novca.

"Građevinski stručnjaci će sve pregledati, a mnogi će biti uzrujani zbog mojeg angažmana u Nadzornom odboru," rekla je Bekavac.

Ona je kazala kako ta zamjena na čelu Nadzornog odbora tvrtke Žnjan neće utjecati na koalicijske odnose između HDZ-a i Hrvatske Građanske stranke u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Odlazak Keruma s dužnosti predsjednika NO tvrtke Žnjan uslijedio je nakon što je 29. prosinca izašao iz dvotjednog izdržavanja zatvorske kazne zbog nedavnog prometnog prekršaja. Po izlasku iz zatvora Kerum je izjavio kako će se povući s dužnosti predsjednika NO tvrtke Žnjan nakon što se obavi građevinsko vještačenje radova na uređenju plaže Žnjan jer je, po njegovim tvrdnjama, u radove uređenja plaže Žnjan bivša vlast u Splitu nenamjenski potrošila više milijuna eura.

Njegova današnja ostavka smatra se neočekivanom budući da građevinsko vještačenje nije završeno.

