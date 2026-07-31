Keruma su pustili na slobodu

Željko Kerum će se u nastavku postupka oko nelegalne gradnje objekata kraj konobe 'Pršut' braniti sa slobode, piše Slobodna Dalmacija, za koju je odvjetnik Željko Gulišija potvrdio da njegov klijent izašao van nakon noći u pritvorskoj jedinici.

- Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u spisu - rekao je.

Uskok istražni zatvor traži samo za Igora Sapunara, a treći osumnjičeni je Andrija Polić koji će se također braniti sa slobode.

Ročište o zahtjevu Uskoka za određivanjem istražnog zatvora Sapunaru, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, na splitskom Županijskom sudu trebalo bi početi u 14 sati.

Uskok je, na temelju policijske prijave, pokrenuo istragu protiv bivšeg službenika Grada Kaštela Andrije Polića, nekadašnjeg splitskog gradonačelnika i predsjednika Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma i njegovog nećaka Igora Sapunara zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut.

Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema navodima policije i Uskoka, sumnja se da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Šatfiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Uskok i policija preciziraju da su Kerum kao naručitelj i voditelj građevinskih radova na katastarskoj čestici na kojoj je upisana Kerumova tvrtka te Igor Sapunar kao zastupnik Kerumovih tvrtki, zatražili od Polića da im izda rješenje kojim se ozakonjuju zgrade i objekti koji su nezakonito izgrađeni nakon lipnja 2011. godine.

Zatim je Polić proveo upravni postupak u kojem je iskazao neistinite činjenice, iako je znao da nema zakonskih uvjeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju te da pojedine zgrade za koje Kerum i Sapunar traže ozakonjenje uopće nisu vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine.

Kako ističu Uskok i policija, pojedine nezakonite zgrade nisu vidljive u obujmu i površini kako je to prikazano u geodetskom i arhitektonskom snimku izvedenog stanja dostavljenima uz zahtjev za ozakonjenje.

Tako je Polić najprije 30. kolovoza 2022. sačinio službenu bilješku u kojoj je neistinito naveo da je uvidom u ortofoto kartu iz 2011. utvrdio da su na spomenutoj katastarskoj čestici evidentirane nezakonito izgrađene zgrade i pomoćne građevine čije se ozakonjenje traži.

Međutim, Polić je umjesto ortofoto karte iz 2011. priložio ortofoto kartu iz 2017. na kojoj su vidljive izgrađene zgrade prikazane u geodetskom i arhitektonskom snimku priloženima zahtjevu.

Nakon toga je Polić sastavio zapisnik u kojem je naveo da veličina, stupanj završenosti te namjena prikazanih zgrada i objekata na toj katastarskoj čestici odgovara stanju utvrđenom očevidom. Potom je 26. siječnja 2023. donio rješenje kojim je ozakonio ukupno pet zgrada, od kojih tri poslovne namjene, a dvije u funkciji osnovne zgrade, uz bazen i pripadajuću strojarnicu, ukupne bruto površine 1.965,65 metara četvornih.

Na taj je način Polić nezakonito omogućio Kerumu i njegovoj tvrtki izgradnju građevine znatno veće površine od onih koje su izgrađene do 21. lipnja 2011. te da umjesto nepostojećih i dijela srušenih građevina izgrade nove zgrade u poljoprivrednoj zoni izvan urbane zone Generalnog urbanističkog plana Kaštela.

Uskok naglašava da u toj zoni takva gradnja uopće nije dozvoljena.

U Uskoku navode da će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove. Pritom nije navedeno za koga i zbog čega traže istražni zatvor.

Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Mediji su ranije izvijestili da je zbog afere Pršut uhićen i bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić, no policija i tužiteljstvo protiv njega nisu pokrenuli postupak.