SVEČANI DOČEK

Kim Jong Un pohvalio vojnike pri povratku iz misije u Rusiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KCNA/REUTERS

Sjevernokorejski vođa na ceremoniji dočeka inženjerijske jedinice vojske nakon obavljanja dužnosti u Rusiji pohvalio je časnike i vojnike za 'herojsko ponašanje' i 'masovno herojstvo'

Kim je u govoru na ceremoniji, kako prenosi KCNA, pohvalio časnike i vojnike 528. inženjerijske pukovnije Korejske narodne armije (KPA) za izvršavanje naredbi koje je izdala vladajuća Radnička partija Koreje tijekom 120-dnevnog inozemnog raspoređivanja. Pukovnija je pokazala "apsolutnu odanost" stranci i državi, rekao je Kim, pohvalivši i političku indoktrinaciju, disciplinu i jedinstvo među vojnicima kao uzorom za oružane snage.

KCNA je objavila da je ta jedinica poslana početkom kolovoza na izvršavanje borbenih i inženjerskih zadaća u Kurskoj regiji Rusije u ratu Moskve s Ukrajinom.

Prošli mjesec rusko Ministarstvo obrane izjavilo je da sjevernokorejske trupe koje su pomogle Rusiji u odbijanju velikog ukrajinskog upada u zapadnu Kursku regiju sada igraju važnu ulogu u čišćenju područja od mina.

Prema južnokorejskim, ukrajinskim i zapadnim izvorima, Sjeverna Koreja je prema paktu o međusobnoj obrani između dviju zemalja prošle godine poslala oko 14 tisuća vojnika da se bore uz Rusiju u Kursku, a više od šest tisuća ih je ubijeno.

Kim je rekao da je devet vojnika ubijeno tijekom misije, opisujući njihovu smrt kao "srceparajući gubitak", te je najavio da će pukovnija biti odlikovana Ordenom slobode i neovisnosti.

Devetorica poginulih vojnika dobila su titulu Heroja Demokratske Narodne Republike Koreje, uz druga državna priznanja, izvijestila je KCNA.

Svečanost dočeka održana je u petak u Pjongjangu uz visoke vojne dužnosnike, čelnike vladajuće stranke, obitelji vojnika i veliki broj ljudi.

