Svijet osuđuje američku akciju u Venezueli: Pozivamo na dijalog, SAD krši međunarodno pravo

Vojna operacija SAD-a koja je rezultirala uhićenjem venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura protivna je načelima međunarodnog prava, rekao je u subotu francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot, a zabrinutost zbog nepoštivanja međunarodnog prava izrazio je i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.

"Vojna operacija koja je dovela do uhićenja Nicolasa Madura krši načelo o neupotrebi sile, a ono je temelj međunarodnog prava. Francuska ističe kako se trajno političko rješenje ne može nametnuti izvana i da samo suvereni narodi mogu odlučivati ​​o svojoj budućnosti“, napisao je Barrot na X-u.

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u subotu je osudio "težak američki vojni napad na suverenitet Venezuele" i sam čin zarobljavanja i odvođenja svojega venezuelskog kolege Nicolasa Madura, kazavši kako smatra da su Sjedinjene Države zbog vojnih napada sada prešle "neprihvatljivu granicu".

"Ovakva djela predstavljaju ozbiljnu uvredu za suverenitet Venezuele i još jedan iznimno opasan presedan za cijelu međunarodnu zajednicu", napisao je Lula u objavi na platformi X.

Lula je već ranije rekao da bi oružana intervencija u Venezueli predstavljala "humanitarnu katastrofu" te je Brazilu ponudio posredovanje u sporovima između zemalja.

Bombardiranjem venezuelskog teritorija i hvatanjem njezina predsjednika prijeđena je granica i postoji prijetnja za "očuvanje regije kao zone mira", napisao je Lula, pozvavši međunarodnu zajednicu da putem Ujedinjenih naroda "snažno odgovori" na ove napade.

Američka operacija "opasan presedan"

Glavni tajnik UN-a António Guterres u subotu je izrazio zabrinutost zbog toga " što se nije poštovalo međunarodno pravo" kada je posrijedi američko hvatanje i odvođenje venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, prenio je njegov glasnogovornik. Guterres smatra da američka operacija predstavlja "opasan presedan", zbog čega je "sve aktere u Venezueli pozvao da se angažiraju na inkluzivnom dijalogu uz puno poštovanje ljudskih prava i vladavine prava".

I Danska ističe kako smatra da se međunarodno pravo mora poštovati nakon američkih napada na Venezuelu. Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen u subotu je kazao kako se, nakon što je SAD napao Venezuelu i zarobio njezina predsjednika, međunarodno pravo mora poštovati.

"Razvoj situacije u Venezueli je dramatičan ‍i mi ga ​pomno pratimo. ⁠Moramo se vratiti na pravi put ​prema deeskalaciji i dijalogu", napisao je ​Rasmussen na platformi društvenih medija ‍X.

Južnoafrička Republika je u subotu, nakon jednostrane vojne akcije Sjedinjenih Država u Venezueli pozvala na hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kaže se u objavi Odjela za međunarodne odnose te zemlje.

"Južnoafrička Republika poziva Vijeće sigurnosti UN-a, tijelo zaduženo za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, da se hitno sastane kako bi se angažiralo na ovoj situaciji. Vlasti naše zemlje ovu akciju smatraju očitim kršenjem Povelje Ujedinjenih naroda, kojom se nalaže da se sve države članice suzdrže od prijetnja ili upotrebe sile kada su posrijedi teritorijalni integritet ili politička neovisnost bilo koje države", dodaje se.