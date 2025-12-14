Obavijesti

KRITIZIRAO SDP

Klarić: O 'Bačićevim zakonima' se iznose dezinformacije i laži

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: Konferencija ?lanova HDZ-a Butkovi?a, Ostrogovi?a, Klari?a i Klimana | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Notorna je laž da zakon omogućuje otimanje privatnog vlasništva u korist velikih investitora, naglasio je Klarić. Objasnio je da komasaciju provode sve europske zemlje

HDZ-ov saborski zastupnik Tomislav Klarić rekao je u nedjelju da se u javnosti iznose dezinformacije i laži o tri 'Bačićeva zakona' te poručio kako je nevjerojatno da se ozbiljna stranka, poput SDP-a, spušta na razinu marginalne pokušavajući populizmom dobiti političke bodove.

Uoči ponedjeljka, kada Hrvatski sabor glasuje o novim zakonima o gradnji, o prostornom uređenju i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, zastupnici SDP-a u nedjelju su diljem Hrvatske upozorili na štetnost Zakona o prostornom uređenju, ustrajavajući da se njime legalizira pljačka i otima imovina građanima.

Notorna je laž da zakon omogućuje otimanje privatnog vlasništva u korist velikih investitora, naglasio je Klarić. Objasnio je da komasaciju provode sve europske zemlje, a da se prema novom zakonu vlasnicima daje zamjensko zemljište iste površine, ali funkcionalnije, te se ne provodi oduzimanje zemljišta tako da se vlasnika obespravi.

Istaknuo je da novi zakoni ne donose ništa loše općinama i gradovima, jer oni i dalje "imaju sukno i škare u kreiranju prostora", te im se dodatno pojačavaju ovlasti.

Ti će zakoni ubrzati procedure donošenja odluka i realizaciju brojnih projekata i uvjeren sam da će se usvojiti, rekao je Klarić, član saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i gradonačelnik Bakra na konferenciju za medije koju je simbolično sazvao u Industrijskoj zoni Bakar.

- Nekad je ovdje bila šikara i kamenjar, a sada tu djeluje 290 poslovnih subjekata s 6000 zaposlenih, zahvaljujući stalnoj primjeni zakonodavne regulative i prostornim planovima. Cilj nam je da tu bude 10 tisuća radnih mjesta, a to će ovi zakoni omogućiti i olakšati - izjavio je.

'SDP populizmom pokušava dobiti političke bodove'

Naglasio je i kako novi zakon olakšava i ubrzava dobivanje građevinskih dozvola. Za stanovništvo je, ističe, bitno da u kratkom roku mogu dobiti građevinske dozvole na temelju idejnog projekta, a jedinicama lokalne samouprave olakšava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, donošenjem instituta urbane komasacije i svih drugih pogodnosti.

SDP je prozvao da se spušta na razinu marginalne stranke koja populizmom pokušava dobiti političke bodove.

SDP se, podsjetio je, na sličan način ponašao i pri donošenju zakona o LNG-u, kad su podnijeli oko 300 amandmana koji nisu imali nikakve osnove. Da tad nismo donijeli taj zakon, Hrvatska bi bila u jako teškoj gospodarskoj situaciji, podsjetio je Klarić, navodeći da je SDP sada podnio 250 identičnih amandmana, a to je, dodao je, vrlo neozbiljno.

Dodao je da je u javnom savjetovanju i četvrti zakon u seriji, zakon o poticanoj stanogradnji.

- Moramo pokrenuti borbu protiv nerealno visokih cijena kvadrata za mlade obitelji. Zakon će olakšati gradnju stambenih objekata za mlade, a to je jedan u nizu zakon kojim Vlada provodi svoj program izgradnje i gospodarskog razvoja na dobrobit svih građana - istaknuo je Tomislav Klarić.

