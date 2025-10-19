Obavijesti

PRVA ŽENA NA ČELU JAPANA

Koalicija na vidiku, Takaichi sve bliže mjestu premijerke Japana

Piše HINA
Foto: YUICHI YAMAZAKI/REUTERS

Očekuje se da predsjednica LDP-a Sanae Takaichi i njezin kolega iz Stranke inovacija Japana (JIP), Hirofumi Yoshimura u ponedjeljak potpišu koalicijski sporazum, izvijestio je Kyodo News

Očekuje se da će japanska vladajuća Liberalno-demokratska stranka (LDP, konzervativna desnica) i Stranka inovacija (JIP) u ponedjeljak formirati koaliciju, što znači da će Sanae Takaichi postati prva žena na čelu japanske vlade, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji.

Očekuje se da predsjednica LDP-a Sanae Takaichi i njezin kolega iz Stranke inovacija Japana (JIP), Hirofumi Yoshimura u ponedjeljak potpišu koalicijski sporazum, izvijestio je Kyodo News, pozivajući se na dužnosnike obiju stranaka, koji su željeli ostati anonimni.

List Yomiuri Shimbun je objavio kako se očekuje da će Takaichi i Yoshimura "koalicijski sporazum potpisati nakon razgovora u ponedjeljak".

Kada je 4. listopada preuzela dužnost čelnice LDP-a pretpostavljalo se da je Sanae Takaichi kandidatkinja koja će zamijeniti premijera u odlasku Shigerua Ishibu. 

No povlačenje centrističke stranke Komeito iz vladajuće koalicije nakon 26 godina potpore, Japan je dovelo u političku krizu.

LDP je intenzivirao raspravu o formiranju novog saveza, što je povećalo njezine izglede na parlamentarnom glasanju u utorak.

Nova čelnica stranke pobijedila je u drugome krugu izbora. Izabrali su je stranački zastupnici, nakon što nijedan od pet kandidata nije uspio osigurati većinu u prvom krugu. 

Glasanje se održava samo nekoliko dana prije planiranog posjeta zemlji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

On bi trebao posjetiti Japan prije sudjelovanja na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), rekao je u srijedu ministar financija Scott Bessent.

