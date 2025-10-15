'Komandosi' Petir i Troskot tek krenuli u Ratnu školu, a već su propustili studijsko putovanje!

Polaznici Ratne škole Ban Josip Jelačić boravili su u srijedu u Vukovaru, gdje ih je između ostalog ugostio i gradonačelnik Marijan Pavliček. No, prema fotografijama, sa tog studijskog putovanja izostali su Marijana Petir i Zvonimir Troskot, za koje smo ranije objavili da su upisali ovu prestižnu školu.

Dvoje zastupnika je, umjesto u Ratnoj školi, bilo na svom radnom mjestu u Hrvatskom saboru. Tamo je Andrej Plenković podnio godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske, te je govorio o stanju nacije.

Vukovar: Polaznici Ratne škole “Ban Josip Jelačić” u posjeti gradu Vukovaru | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Inače, riječ je o najvišoj vojnoj školi u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Predavači u Ratnoj školi najpriznatiji su hrvatski i inozemni profesori, znanstvenici, vojni i civilni dužnosnici iz zemlje i inozemstva te priznati stručnjaci. Također su u ulozi vanjskih suradnika, profesora i gostiju predavača i predsjednici Republike, Sabora i Vlade te ostali ministri i visoki dužnosnici. Zastupnicima je upis morao odobriti ministar obrane Ivan Anušić. Marijana Petir je ranije za 24sata odluku o upisu Ratne škole objasnila u kontekstu globalnih izazova i vlastitih saborskih dužnosti.

- U svijetu koji je uzdrman neprijateljstvima, previranjima, ratovima i ubrzanim promjenama, međunarodna zajednica se nalazi u razdoblju duboke neizvjesnosti i povećanog rizika. To posebno dolazi do izražaja na sastancima na kojima sudjelujem (u svojstvu predsjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, članice Odbora za europske poslove, članice Odbora za vanjsku politiku, voditeljice Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska - Izrael i zamjenice člana u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe), stoga traženje održivih rješenja koja će voditi računa o postizanju mira te očuvanju života i ljudskog dostojanstva, kao i obnovi i razvoju u svim područjima, osim političke volje, iziskuje posjedovanje specifičnih znanja i vještina - istaknula je Petir.

Dodaje kako je obrazovanje koje nudi Ratna škola ključno za razumijevanje suvremenih sigurnosnih izazova te donošenje informiranih odluka.

- Kako je Ratna škola „Ban Josip Jelačić” najviša vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja omogućava razvoj polaznika kao strateških lidera koji imaju sposobnosti kritički i kreativno razmišljati u složenom i neizvjesnom globalnom okružju, školovanje u toj instituciji može mi dati bolji uvid u suvremene sigurnosne izazove i pomoći u formiranju stajališta i donošenju odluka u okviru različitih dužnosti koje obnašam - istaknula je

Dodala je kako u slučaju kriznih situacija, obrana zemlje nije moguća bez osigurane stabilne opskrbe osnovnim resursima za stanovništvo

- Zato je sigurnost opskrbe hranom, vodom i energijom, sastavni dio nacionalne sigurnosti, a time i obrambene politike.

Smatram da jačanju prehrambene sigurnosti Hrvatske, čemu sam posebno posvećena, može doprinijeti snažnija civilno-vojna suradnja usmjerena na povećanje otpornosti države i društva, a sudjelovanje u programu Ratne škole vidim kao značajan doprinos ostvarenju tog cilja - zaključila je Petir.