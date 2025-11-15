Korupcijski skandal potresa Ukrajinu. Volodimir Zelenski najavio je velike promjene...

Obavijesti

STIŽU NOVI LJUDI

Dvojica osumnjičenika, među u kojima je i jedan blizak suradnik Zelenskog, pobjegli su u inozemstvo.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je promjene u vrhu najvažnijih državnih energetskih kompanija, koje potresa veliki korupcijski skandal u energetskom i obrambenom sektoru.

"Usporedo s potpunom revizijom financijskih aktivnosti, mora početi i promjena uprave u tim tvrtkama", napisao je na Telegramu u subotu.

Rekao je da se dogovorio o sljedećim koracima s premijerkom Julijom Sviridenko.

RAT U UKRAJINI Pao dogovor između Rusije i Ukrajine: Želimo ih do Božića i Nove godine kući gdje pripadaju
Pao dogovor između Rusije i Ukrajine: Želimo ih do Božića i Nove godine kući gdje pripadaju

Uvjeti za novi nadzorni odbor u državnoj nuklearnoj kompaniji Energoatom trebali bi biti spremni u roku od tjedan dana, rekao je Zelenski, dodavši da će izvršni odbor tvrtke također biti u potpunosti zamijenjen.

Doći će i do promjena u upravi državnog operatora hidroelektrana Ukrhidroenergo, operatora sustava plinovoda u zemlji i državnog energetskog diva Naftogaz, rekao je. Za to su već zakazani odgovarajući natječaji, dodao je.

RAT U UKRAJINI Pogledajte kako su Rusi dignuli u zrak jugoslavenski oklopnjak
Pogledajte kako su Rusi dignuli u zrak jugoslavenski oklopnjak

Energoatom je u središtu najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022. godine, zbog čega je proteklih dana dvoje ministara podnijelo ostavke..

Slučaj se odnosi na milijune dolara mita koji su navodno plaćeni tijekom izgradnje zaštitnih struktura namijenjenih zaštiti energetske infrastrukture od ruskih napada.

PRITISAK NA PREKRETNICI Ponestaje li Amerikancima sankcija protiv Rusije dok Kijevu prijeti najteža zima?
Ponestaje li Amerikancima sankcija protiv Rusije dok Kijevu prijeti najteža zima?

Ukrajinski predsjednik vjerojatno se nastoji distancirati od skandala, među ostalim i kako ne bi ugrozio stranu pomoć za svoju ratom razorenu zemlju

