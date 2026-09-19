Kostarikanka Grynspan vodi u najnovijem neslužbenom glasovanju za čelnika UN-a

Grynspan je dobila najviše potpore u najnovijem neslužbenom krugu glasovanja među članicama Vijeća sigurnosti UN-a, objavila je u petak izraelska misija pri UN-u, pozivajući se na izvore iz Vijeća sigurnosti.

Vijeće, koje broji 15 članica, trenutačno pokušava postići dogovor o kandidatu putem tajnih, neformalnih glasovanja.

Kandidat treba potporu najmanje devet članica Vijeća. Pet stalnih članica - Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo - mogu blokirati kandidata vetom.

Nakon što se Vijeće sigurnosti dogovori o kandidatu on se preporučuje Općoj skupštini UN-a, koja broji 193 članice, na odobrenje.

Prema podacima izraelske misije, Grynspan je u najnovijem krugu dobila devet glasova „za” i pet „protiv”.

Nije poznato je li netko od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti glasovao protiv Grynspan. Njihovi se glasovi obično otkrivaju kasnije u procesu putem glasačkih listića označenih bojama.

Dosad su održana tri neslužbena kruga glasovanja. Grynspan (70) vodila je i u prvom krugu.

Veleposlanica Gvajane pri UN-u u New Yorku, Carolyn Rodrigues Birkett, zauzela je drugo mjesto u najnovijem glasovanju, a slijede je čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi te ugandski političar i diplomat Olara Otunnu, koji su dobili po pet glasova potpore.

Trenutačno je za tu dužnost nominirano osam kandidata, iako se u utrku u bilo kojem trenutku mogu uključiti i drugi kandidati.

Guterresov mandat završava 31. prosinca, nakon što je odradio dva mandata na čelu UN-a.