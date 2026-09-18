Multimilijarder Warren Buffett nakon više od 50 godina odlazi s čela Berkshire Hathawaya

Legendarni investitor Warren Buffett službeno je odstupio s mjesta glavnog izvršnog direktora i predsjednika uprave Berkshire Hathawaya. Devedesetpetogodišnji milijarder, kojeg često nazivaju Prorokom iz Omahe, na čelu ove goleme korporacije proveo je više od pola stoljeća, pretvorivši je iz posrnule tekstilne tvornice u jednu od najmoćnijih kompanija na svijetu.

Njegov dugogodišnji zamjenik Greg Abel preuzeo je ulogu glavnog izvršnog direktora, dok je na mjesto predsjednika uprave imenovan Warrenov sin, Howard Buffett. Ova rošada u vrhu kompanije dio je dugogodišnjeg plana nasljeđivanja koji je osmišljen kako bi se osigurala stabilnost tvrtke nakon odlaska njenog osnivača. Buffett će zadržati titulu počasnog predsjednika i ostat će član upravnog odbora.

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U pismu dioničarima poslanom u studenom, Buffett je opisao Abela kao neumornog radnika i poštenog komunikatora, zaželjevši mu dug i uspješan mandat na čelu kompanije. Odlazak u mirovinu zapravo je bio postupan proces koji je trajao godinama, a dodatno je ubrzan smrću njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Charlieja Mungera krajem pretprošle godine. Munger je bio ključan za Buffettov razvoj jer ga je odviknuo od kupnje osrednjih kompanija po vrlo niskim cijenama i usmjerio ga prema kupnji sjajnih tvrtki po poštenim cijenama.

Od tekstilne tvrtke do globalnog diva

Kada je Buffett preuzeo kontrolu nad Berkshire Hathawayem sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeća, tvrtka je proizvodila tekstil i bilježila gubitke. Kasnije je tu kupnju nazvao svojom prvom velikom greškom, no ubrzo je promijenio smjer poslovanja i počeo ulagati u industriju osiguranja. Novac koji bi osiguravajuća društva prikupila od premija, a koji još nije bio isplaćen za štete, Buffett je koristio kao kapital za daljnja ulaganja.

Tijekom desetljeća, kompanija je progutala desetke drugih poduzeća i danas u svom vlasništvu drži osiguravajućeg diva Geico, željezničku mrežu BNSF, proizvođača baterija Duracell, draguljarnice Helzberg te lanac brze hrane Dairy Queen i poznate slastice See's Candies. Uz to, Berkshire posjeduje goleme udjele u nekim od najpoznatijih svjetskih korporacija, uključujući Apple, Coca-Colu i American Express. Vrijednost dionice tvrtke porasla je za nevjerojatnih pet i pol milijuna posto otkako ju je Buffett počeo koristiti kao svoje glavno investicijsko vozilo, daleko nadmašivši prinose cjelokupnog tržišta.

Rani dani i prvi koraci u svijetu ulaganja

Njegov interes za biznis počeo je u vrlo ranoj dobi. Već s jedanaest godina kupio je svoje prve dionice, tri dionice naftne kompanije Cities Service. Tijekom srednje škole raznosio je novine i postavljao rabljene aparate za fliper u lokalnim brijačnicama, a zaradu je ulagao u nove poslovne pothvate. Zanimljivo je da je već na svojoj prvoj poreznoj prijavi zatražio porezni odbitak za korištenje bicikla i sata na ruti za raznošenje novina.

Nakon završenog studija na Sveučilištu Nebraska, upisao je poslovnu školu na Sveučilištu Columbia jer je saznao da tamo predaje Benjamin Graham, pionir vrijednosnog ulaganja. Priča kaže da je Buffett jednom prilikom subotom otputovao u Washington i kucao na vrata sjedišta osiguravajuće tvrtke Geico sve dok ga domar nije pustio unutra. Tamo je razgovarao s jednim od direktora i odmah kupio prve dionice te tvrtke, koja će kasnije postati krunski dragulj njegovog carstva.

Filozofija ulaganja i najveći uspjesi

Buffettova glavna mantra bila je ulagati samo u ono što razumije i birati kompanije koje imaju trajnu konkurentsku prednost. Zbog te je filozofije dugo izbjegavao tehnološki sektor, priznajući da ne može pouzdano procijeniti buduću vrijednost tehnoloških kompanija. Zanimljivo je da ga je jednom prilikom nazvao tadašnji šef Applea Steve Jobs i pitao ga za savjet što učiniti s golemom količinom gotovine koju je tvrtka imala. Buffett mu je savjetovao da novac vrati dioničarima kroz otkup dionica.

Njegov se stav prema tehnologiji ipak promijenio prije desetak godina kada je i sam počeo kupovati dionice Applea. Shvatio je da Apple zapravo funkcionira kao kompanija za široku potrošnju s nevjerojatnom lojalnošću kupaca, a danas taj tehnološki div predstavlja više od dvadeset posto njihovog portfelja, udio vrijedan preko šezdeset milijardi dolara.

Krize mu nikada nisu predstavljale problem. Tijekom financijskog sloma krajem dvijetisućitih, djelovao je kao spasilac američkog gospodarstva, ulijevajući gotovinu u posrnule divove poput Goldman Sachsa, Bank of America i General Electrica. Te su intervencije donijele golemu dobit za Berkshire.

Filantropija i ostavština

Osim po nevjerojatnom bogatstvu koje se procjenjuje na oko sto pedeset milijardi dolara, Buffett će ostati upamćen i po svojoj filantropiji. Sredinom dvijetisućitih obećao je podijeliti veliku većinu svog bogatstva. Zajedno s Billom Gatesom i Melindom French Gates osnovao je inicijativu kojom bogataše potiču da barem polovicu svog novca daju u dobrotvorne svrhe.

​- Novac mi ne predstavlja apsolutno ništa i nema nikakvu korisnost za mene, ali može imati golemu korist za ljude diljem svijeta - izjavio je Buffett u jednom televizijskom intervjuu.

Do danas je donirao više od šezdeset milijardi dolara, uglavnom obiteljskim zakladama i zakladi koju vode njegova djeca. Iako je dugo donirao zakladi Gates, nedavno je prekinuo te veze i usmjerio sredstva prema organizacijama koje vode njegovi potomci.

Skroman život unatoč milijardama

Ono što ga je uvijek izdvajalo od ostalih superbogataša jest njegov način života. Iako je desetljećima pri vrhu ljestvice najbogatijih ljudi na svijetu, i dalje živi u istoj kući u Omahi koju je kupio pedesetih godina prošlog stoljeća za trideset tisuća dolara. Obožava brzu hranu, dnevno pije goleme količine Coca-Cole i redovito igra bridž po dvanaest sati tjedno.

Njegovi godišnji sastanci dioničara u Omahi s vremenom su postali poznati kao Woodstock za kapitaliste, privlačeći desetke tisuća ljudi željnih njegovih poslovnih i životnih savjeta. Na posljednjem sastanku dioničara započela je nova era jer je to bio prvi put u šest desetljeća da Buffett nije bio neosporni centar pažnje na pozornici.

Sjeo je u prvi red publike, što je bila vrlo simbolična odluka osmišljena kako bi se pružila vidljiva podrška prijelazu na Abela, koji je vodio događaj s pozornice. Na tim je događajima Buffett, zajedno s Mungerom, redovito sjedio u areni i odgovarao na pitanja investitora duže od tri sata, miješajući financijske analize s prepoznatljivim humorom.

*uz korištenje AI-ja