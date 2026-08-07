Krajač se nakon otkaza zahvalio Vijeću! Našli su mu privremenu zamjenu, evo o kome se radi

Siniša Krajač više nije glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora! Ta odluka je donesena jučer na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća HOO-a, nakon što je prošlog tjedna izabran novi predsjednik Josip Varvodić.

Iako se ranije spominjalo da će Krajač, do imenovanja novog glavnog tajnika, ostati kao vršitelj dužnosti, ali sa drastično srezanim ovlastima, na Vijeću to ipak nije bilo tako. Podsjetimo, postojala je ideja da Krajač ostane takozvani v.d., ali da za sve financijske odluke mora imati suglasnost Nadzornog odbora, a za ostale odluke suglasnost Vijeća. Nakon izbora novog glavnog tajnika, Krajaču bi uručili i izvanredni otkaz s obzirom i da je zaposlenik HOO-a.

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Krajač tako odlazi odmah iz HOO-a, a imenovan je novi vršitelj dužnosti - Mihael Trkulja. Uz to, opozvani su i svi direktori ureda HOO-a. Dvojica odlaze u mirovinu, a preostali će ostati u sustavu, ali na drugim pozicijama.

- S gospodinom Krajačem je sporazumno raskinut ugovor o radu i razriješeni su dužnosti neki direktori. To su prvi potezi prema onome što smo obećali u glavnom programu uoči izbora u HOO-u. Zahvaljujem glavnom tajniku i direktorima na svemu što su učinili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. - rekao je novi predsjednik HOO-a Varvodić.

Istaknuo je kako će postaviti vršitelje dužnosti koji će voditi HOO.

- Mi ćemo sada postaviti vršitelje dužnosti koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor, a ubrzo ćemo raspisati javne natječaje za glavnog tajnika i izabrati nove direktore. Sve su odluke donesene konsenzusom i najmirnije moguće. Gospodin Krajač zahvalio se Vijeću HOO-a - dodao je.

Inače, Trkulja je koordinator kontrole poslovnih operacija u HOO-u, a nakon izbijanja afere Pavlek, pisao je Jutarnji, bio je i koordinator izvanrednog unutarnjeg nadzora u HOO-u. Taj nadzor pokrenuo je sam Krajač, a za zadaću su imali temeljito provjeriti isplate prema Skijaškom savezu za svaku godinu u razdoblju od 2016. do 2025., proučiti svu dokumentaciju, vidjeti jesu li svi troškovi opravdani i jesu li se sva sredstva namjenski koristila.

Krajaču su, podsjetimo, kumovale afere i niz malverzacija koje su razotkrivala 24sata. Prvi smo pisali kako su se on i naposljetku uhićeni direktor iz HOO-a Damir Šegota nalazili na famoznom popisu Vedrana Pavleka s naznačenim iznosima. Krajač je na popisu bio naveden s ukupnim iznosom od 60.000 eura, a Šegota s 30.000 eura. Razotkrili smo i niz nepravilnosti u sporstkim savezima. Naime, Kraječv sin ljetovao je na račun Judo Saveza, a na račun istog saveza u hotelu je boravio i sam Krajač sa suprugom.

Bilo je tu još niz netransparentnih troškova. Otkrili smo da je HOO u sedam godina bez otvorenih javnih natječaja potrošio 4,7 milijuna eura plaćajući razne usluge tvrtkama, a pisali smo i da su cjepkali nabavu kako bi izbjegli natječaje te sve poslove dodjeljivali istim tvrtkama. Među njima se ističe pulska agencija A.T.I., s kojom je Krajač prije četiri godine potpisao sponzorski ugovor.