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WALTER PONDORFER

'Kralj Pratera' poginuo u nesreći kod Medulina: Njegovu tvrtku osudili zbog smrti dječaka (14)

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
'Kralj Pratera' poginuo u nesreći kod Medulina: Njegovu tvrtku osudili zbog smrti dječaka (14)
Missing Headline 2026-06-04 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Riječ je o osnivaču i direktoru tvrtke "Funtime", svjetski poznate po proizvodnji ekstremnih adrenalinskih vožnji

Walter Pondorfer, austrijski poduzetnik poznat kao "kralj Pratera" i jedan od najpoznatijih inovatora u industriji zabavnih parkova, poginuo je početkom lipnja u nesreći kada se manji zrakoplov kojim je upravljao srušio u polje nedaleko od zračne luke u Medulinu. Riječ je o osnivaču i direktoru tvrtke "Funtime", svjetski poznate po proizvodnji ekstremnih adrenalinskih vožnji.

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Ilustracija / Google maps
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Foto: 24sata

Jedna tragedija, koja se dogodila tisućama kilometara daleko, u Orlandu, dovela je njegovu tvrtku "Funtime" do presude teške 310 milijuna dolara. Praundorferova tvrtka našla se u središtu golemog sudskog procesa u Sjedinjenim Američkim Državama. U ožujku 2022. godine, 14-godišnji Tyre Sampson, talentirani mladi igrač američkog nogometa, posjetio je s prijateljima ICON Park u Orlandu na Floridi. Odlučio se za vožnju na atrakciji "Orlando FreeFall", divovskom tornju za slobodni pad visokom 131 metar, koji je proizvela upravo Pondorferova tvrtka.

Presuda 'teška' 310 milijuna dolara

Tijekom spuštanja brzinom većom od 100 kilometara na sat, dječak je ispao iz svog sjedala s visine od preko 20 metara i na mjestu preminuo. Istraga je utvrdila da sigurnosni pojas nije bio pravilno zaključan. Tyre je, sa svojih 1,9 metara visine i 172 kilograma, bio znatno krupniji od prosjeka, a kasnije se otkrilo da su sigurnosni senzori na njegovom sjedalu bili ručno podešeni kako bi se napravilo više mjesta, što je dovelo do kobnog ishoda.

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Austrijski mediji: U padu aviona kod Medulina poginuo 'kralj Pratera' iz istočnog Tirola

Obitelj preminulog dječaka, majka Nekia Dodd i otac Yarnell Sampson, podigla je tužbu protiv više strana, uključujući vlasnika parka i operatera vožnje, s kojima su se ranije nagodili za nepoznat iznos. No, glavni proces vodio se protiv austrijskog proizvođača, tvrtke "Funtime". Sudski postupak na Floridi trajao je samo jedan dan jer se predstavnici "Funtimea" nikada nisu pojavili na sudu kako bi se obranili. Porota je, nakon emotivnih svjedočanstava Tyreovih roditelja i brata, donijela jednoglasnu odluku: tvrtka "Funtime" mora obitelji isplatiti odštetu u iznosu od 310 milijuna dolara, po 155 milijuna za svakog roditelja.

Funtime odbacuje krivnju

Iako se nisu pojavili na sudu u Orlandu, iz tvrtke "Funtime" su se u priopćenju za austrijske medije oglasili o slučaju, odbacujući svaku odgovornost. Ustvrdili su da je postrojenje projektirano, proizvedeno i montirano prema svim važećim normama te da je prije predaje operateru prošlo sva testiranja. Prema njima, ključ problema leži u naknadnim preinakama.

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- Bez našeg znanja ili pristanka, operater je dokazano na dva sjedala manipulirao sigurnosnim senzorima i nadzorom sigurnosne prečke kako bi se mogle prevoziti osobe znatno veće tjelesne mase - stoji u priopćenju. Naveli su kako je maksimalna dopuštena težina za vožnju bila 130 kilograma, dok je nesretni Tyre težio preko 170. Tvrde da je operater svjesno zaobišao njihov sigurnosni sustav.

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