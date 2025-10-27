Obavijesti

BLAGDAN SVIH SVETIH

Krenuli posebni režimi vožnje kod gradskih groblja: Evo kako će promet izgledati u Zagrebu

Piše Iva Tomas,
5
Zagreb: Brojni građani obilaze posljednja počivališta svojih najmilijih na groblju Mirogoj | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pratite prometne informacije u realnom vremenu putem službenih kanala ZET-a i Grada Zagreba. Sva će gradska groblja 31. 10. te 1. i 2. 11. biti otvorena od 6:00 do 24:00 sata - stoji na stranicama Grada Zagreba

S obzirom na to da se povećava broj posjetitelja gradskih groblja, od subote 25. listopada do nedjelje 2. studenog uvodi se privremena regulacija prometa u zonama glavnih groblja. Stroži režim vrijedit će na sam blagdan u subotu, 1. studenoga.

Građanima se preporučuje korištenje javnog prijevoza, posebno na blagdan Svih svetih (1.11.), kada će u blizini groblja biti najviše gužvi i ograničenja. ZET i Grad Zagreb osigurat će pojačane linije i dodatne kapacitete od 25.10. do 2.11.

Na Mirogoju će od 25. 10. do 2. 11. u razdoblju od 7:30 do 20:00 sati biti zabrana prometa Mirogojskom cestom i Alejom Hermana Bollea (od Remetske ceste do rotora). To ne vrijedi za ZET autobuse, taxi i vozila s posebnom dozvolom. U petak, 31. 10, također od 7:30 do 20:00 - bit će zabrana prometa u suprotnom smjeru - od rotora do Remetske. Zabrana ne vrijedi za taxi i ZET.

Foto: Grad Zagreb

Na toj relaciji stroži režim vrijedit će u subotu,1. studenoga.

- Potpuna zabrana prometa Mirogojskom i Alejom H. Bollea (od Rockefellerove do rotora). Zabrana prometa Mirogojskom od Rockefellerove do Remetske, Remetskom cestom i Ulicom Kameniti stol. Dozvoljen prolaz samo za ZET, Taxi vozila i vozila s dozvolom. Od 25.10. do 2.11. – zabrana obostranog parkiranja u Ulici Kameniti stol (od Remetske do Remeta). Zabrana parkiranja i na Remetskoj cesti kod Kolumbarijskog zida (osim za autobuse ZET-a) - napisali su.

U zonama Kaptol i Nova Ves od 25. 10. - 31. 10 te 2. 11. osobni autima će promet biti zabranjen. Stroži režim vrijedi na sam blagdan u subotu, kada će na toj relaciji moći voziti samo ZET autobusi.

Foto: Grad Zagreb

Što se tiče Miroševca, od 25. 10. do 31. 10 te 2. 11. Alejom tišine smiju prometovati samo ZET i taxi, a na blagdan (od 7 do 19) od Mramornog prilaza do Grižanske dopušteno je samo autobusima ZET-a.

Foto: Grad Zagreb

Za Markovo polje vrijedit će blaži režim od 25. 10. do 31. 10 te 2. 11. (7 - 20 h), a promet će se odvijati jednosmjerno Alejom mira.

Foto: Grad Zagreb

U subotu na blagdan promet će biti zabranjen Alejom mira i Vugrovečkom cestom. To ne vrijedi za ZET, taxi i vozila s posebnim dozvolama.

Foto: Grad Zagreb

Izmjene na ZET-ovim linijama mogu se pronaći na njihovoj službenoj stranici.

