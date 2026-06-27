Laki zrakoplov udario u najvišu zgradu u Pekingu, poginuo pilot

Ozlijeđeni primaju liječničku pomoć, a vlasti istražuju incident, priopćila je u subotu vlada okruga Chaoyang.

- Jednomotorni, laki sportski zrakoplov s dva sjedala udario je u neboder dok je letio u blizini istočne treće obilaznice u Chaoyangu, 26. lipnja u 17. 55 sati (9.55 po GMT-u) - navodi se u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

- U zrakoplovu je bila samo jedna osoba, pilot, koji je poginuo - dodaje se u izjavi, bez daljnjih detalja o mogućem uzroku nesreće.

A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper



In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.



The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Čini se da je šteta na pročelju nebodera ograničena na otvor nastao nakon što su ispala dva velika staklena panela. Otvor je do subote bio privremeno zatvoren zaštitnim pločama. Reuters je u petak izvijestio o udaru u zgradu visoku 528 metara, poznatu kao CITIC Tower ili China Zun, u središnjem poslovnom okrugu Pekinga. Udaljen je oko 6 km od Zabranjenog grada koji svakodnevno posjećuju tisuće turista.

Također se nalazi u blizini Zhongnanhaija, kompleksa u kojem se nalaze uredi najvišeg kineskog političkog vodstva.

Incident se dogodio nakon što je Peking od svibnja uveo zabranu kupnje, najma ili letenja dronova bez odobrenja, zbog zabrinutosti za javnu sigurnost.

Posljednja zrakoplovna nesreća u Pekingu dogodila se 2022. godine, kada se turistički helikopter srušio tijekom leta između okruga Changping i Fangshan, pri čemu su poginula dva pilota.