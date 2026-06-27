Obavijesti

News

Komentari 0
U NESREĆI I 13 OZLIJEĐENIH

Laki zrakoplov udario u najvišu zgradu u Pekingu, poginuo pilot

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Laki zrakoplov udario u najvišu zgradu u Pekingu, poginuo pilot
Foto: Maxim Shemetov

U udaru lakog zrakoplova u najvišu zgradu u Pekingu u petak je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u avionu, priopćila je lokalna vlast nakon neuobičajene nesreće za kinesku prijestolnicu

Ozlijeđeni primaju liječničku pomoć, a vlasti istražuju incident, priopćila je u subotu vlada okruga Chaoyang.

- Jednomotorni, laki sportski zrakoplov s dva sjedala udario je u neboder dok je letio u blizini istočne treće obilaznice u Chaoyangu, 26. lipnja u 17. 55 sati (9.55 po GMT-u) - navodi se u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

- U zrakoplovu je bila samo jedna osoba, pilot, koji je poginuo - dodaje se u izjavi, bez daljnjih detalja o mogućem uzroku nesreće.

Čini se da je šteta na pročelju nebodera ograničena na otvor nastao nakon što su ispala dva velika staklena panela. Otvor je do subote bio privremeno zatvoren zaštitnim pločama. Reuters je u petak izvijestio o udaru u zgradu visoku 528 metara, poznatu kao CITIC Tower ili China Zun, u središnjem poslovnom okrugu Pekinga. Udaljen je oko 6 km od Zabranjenog grada koji svakodnevno posjećuju tisuće turista.

BAZA U PUSTINJI Drama u Kaliforniji: Bombarder B-52 pao nakon polijetanja
Drama u Kaliforniji: Bombarder B-52 pao nakon polijetanja

Također se nalazi u blizini Zhongnanhaija, kompleksa u kojem se nalaze uredi najvišeg kineskog političkog vodstva.

UŽAS U MEDULINU Austrijski mediji: U padu aviona kod Medulina poginuo 'kralj Pratera' iz istočnog Tirola
Austrijski mediji: U padu aviona kod Medulina poginuo 'kralj Pratera' iz istočnog Tirola

Incident se dogodio nakon što je Peking od svibnja uveo zabranu kupnje, najma ili letenja dronova bez odobrenja, zbog zabrinutosti za javnu sigurnost.

'NIJE BILO EKSPLOZIJE' AIN o padu aviona u Medulinu: Srušio se u blizini aerodroma
AIN o padu aviona u Medulinu: Srušio se u blizini aerodroma

Posljednja zrakoplovna nesreća u Pekingu dogodila se 2022. godine, kada se turistički helikopter srušio tijekom leta između okruga Changping i Fangshan, pri čemu su poginula dva pilota.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
TIJELOM ZAŠTITILA DJEVOJČICU

Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
VIDEO

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026