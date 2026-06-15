Lančani sudar kod Varaždina: Autom se zabio u drugi koji je odbačen u bus, dvoje u bolnici

Dvoje ljudi je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali dva automobila i autobus. Ozlijeđene je hitna pomoć prevezla u Opću bolnicu Varaždin, gdje liječnici utvrđuju težinu njihovih ozljeda. Kako je priopćila varaždinska policije, u petak, 12. lipnja oko 11.30 sati u mjestu Paka, 39-godišnjak je vozio automobil iz Novog Marofa prema Brezničkom Humu.

S obzirom na uvjete na cesti i vidljivost, prebrzo je ušao u oštri desni zavoj te se nije uspio zaustaviti na vrijeme kada je ispred sebe ugledao drugi automobil.

Zabio se u stražnji kraj automobila koji je bio zaustavljen na cesti zbog autobusa ispred njega. Udarc je bio toliko jak da je odbacio automobil 64-godišnjaka ravno u stražnji dio autobusa, za čijim je volanom sjedio 69-godišnji vozač.

U ovom lančanom sudaru ozlijeđeni su 64-godišnji vozač i njegova 49-godišnja putnica.